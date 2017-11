Condenan a hombre por golpear a hijastro

Un hombre que golpeó a su hijastro con un cinturón en la espalda, fue sentenciado a nueves meses de cárcel, al pago de las terapias psicológicas que requiere el niño de 4 años de edad y a asistir a talleres para erradicar la violencia.El sentenciado Fernando Antonio Lorenzo se apegó a un procedimiento abreviado y el Estado aprobó una reducción en la pena mínima prevista para el delito de violencia familiar.Los hechos por los cuales ayer se emitió el veredicto condenatorio contra Lorenzo sucedieron el pasado 22 de mayo en una casa en la calle Dunas de Sahara en la colonia Parajes de Oriente cuando él se quedó al cuidado de la víctima mientras la madre, Paula Rosario Romero Romero, laboraba en el segundo turno de una empresa maquiladora.Ese día el niño se tardó mucho en regresar de la casa del hermano de Lorenzo, donde se quedaba durante unas horas al irse a laborar la madre, y el ahora sentenciado utilizó un cinturón para golpearlo en la espalda y en el pecho.Cuando Romero Romero le reclamó a Fernando Antonio la golpiza propinada al niño, éste la jaloneó y la tomó por el cuello para tratar de estrangularla. La mamá de la mujer intervino para quitar a Fernando Antonio y después Paula Rosario se presentó a denunciar esos hechos para solicitar que se impusiera una orden de restricción a su expareja sentimental y evitar que se acercara a la vivienda conyugal.El niño declaró ante el Ministerio Público (MP) que su padrastro lo había golpeado en varias ocasiones, no sólo el 22 de mayo.“Me pegó muy recio en la espalda, fueron muchos los golpes… me jaló la oreja. Ya me había pegado antes, muchas veces, en la espalda”, afirmó el niño.Ayer el juez de Control Efraín Baca Gutiérrez revisó que se cumplieran los requisitos para aprobar el abreviado, entre estos que Fernando Antonio renunciara a su derecho a exigir un juicio oral y que Paula Rosario Romero no se opusiera. La mujer acudió a la diligencia y estuvo de acuerdo con la aprobación de esa salida rápida al proceso penal instruido en contra de su expareja.La fiscal pidió como castigo para Fernando Antonio Lorenzo nueve meses de cárcel, el pago de 4 mil 500 pesos para cubrir 10 terapias psicológicas que como mínimo necesita el niño y que durante seis meses acuda a pláticas para prevenir la violencia.El abogado defensor estuvo de acuerdo también con el abreviado y la pena requerida por el MP. (Blanca Carmona)

