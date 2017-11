Se inconforman con urnas electrónicas en elección de la UACJ

El uso de las urnas electrónicas en la elección de los integrantes del Consejo Universitario y Técnico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) desató inconformidad entre varios aspirantes, porque aseguraron que va en contra del Reglamento de Elecciones y no es democrático ni garantiza la transparencia.Al menos así lo planteó la Red de Planillas por una Elección Transparente y Carlos Gutiérrez Casas, suplente de la planilla Amarilla, que exigieron a las autoridades universitarias anular la modalidad del voto electrónico y realizar la elección mediante el sistema tradicional que establece el reglamento.Sin embargo, el presidente de la Comisión Electoral de la UACJ, Francisco Arturo Bribiescas Silva, descartó cambiar el método porque el jueves es la elección y fue aprobado por el máximo órgano que es el Consejo Universitario.Además, aseguró que desde 2012 las elecciones internas son mediante urnas electrónicas y hasta el momento no se ha recibido ninguna petición o inconformidad, y tampoco hay antecedentes de irregularidades.“Esto ya tiene bastante acordado, aplicar las urnas electrónicas, y obviamente cualquier cambio a estas alturas es imposible hacerlo, ya está determinado desde un principio”, dijo.Explicó que las urnas electrónicas son del Institutito Estatal Electoral (IEE) y están por llegar a la ciudad para instalarlas en los edificios y garantizar el derecho al voto a toda la comunidad universitaria.Gutiérrez Casas cuestionó ayer la insistencia del uso de estos aparatos cuando, afirmó, se violenta el Reglamento de Elecciones de la UACJ.Citó que el artículo 17 de dicho reglamento establece que “la elección de los representantes académicos (as) y de alumnos (as), se realizará mediante voto secreto en urnas transparentes y escrutinio abierto y, por mayoría con la participación de más de la mitad de la planta docente y de alumnos(as) con derecho a emitir su voto en primera elección y con el número de votos sufragados en segunda elección.“¿Por qué tanto interés de mantener las urnas electrónicas, nada confiables e ir contra el Reglamento de Elecciones?, ¿qué esconden?”, cuestionó.Mientras que la Red de Planillas por una Elección Transparente, conformada por las planillas Dorada, Gris y Rosa de Ciencias Jurídicas, difundieron un documento para convocar a la comunidad universitaria a sumarse a una acción colectiva en contra del voto electrónico.Argumentaron que esta modalidad sale demasiada cara y arriesgada, porque si bien el papel puede ser rudimentario, es más económica y no falla en los simulacros.Además, destacaron que en un sistema republicano el ciudadano debe poder controlar todos los pasos esenciales de la elección sin tener conocimientos técnicos especiales.También, mencionaron que un sistema informático está lejos de ser transparente.“Por estas razones el voto electrónico no puede ser auditable al no ser democrático ni transparente. En aras de una elección limpia, los instamos a denunciar cualquier situación de coacción, compra de voto u otras irregularidades que se presenten durante la jornada y que pudieran vulnerar la voluntad de las y los estudiantes”, expusieron.Pidieron a las autoridades universitarias anular la modalidad del voto electrónico en la próxima elección y realizarla con las urnas y boletas de papel tradicionales, así como respetar los tiempos electorales.Bribiescas Silva dijo que de acuerdo con el conteo que realizaron hay 243 planillas registradas que contienden para la representación académica y alumnos, así como para técnicos universitarios. Anteriormente había informado que eran 264 planillas.La elección se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre y podrán participar unos 30 mil alumnos y maestros.La votación será de las 8:00 a las 19:00 horas; aunque podrá prolongarse en caso de que haya estudiantes esperando para emitir su voto.En el caso de los consejeros docentes la elección será a través de voto secreto y escrutinio abierto. La votación de estos consejeros será por departamentos académicos y de acuerdo a los horarios marcados para cada uno de ellos, dio a conocer la UACJ.El Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, está integrado por el rector como presidente, los directores de los cuatro institutos, cinco representantes de los alumnos por instituto y cinco representantes de profesores por instituto; que son los únicos que tienen voz y voto.Los consejos técnicos de cada instituto están integrados por el director, jefes de departamento, coordinadores de programa, coordinadores de apoyo, un académico por programa y un alumno por programa.Los integrantes que resulten electos estarán en funciones de enero a diciembre de 2018, y serán quienes elijan al próximo rector, para el período 2018-2024.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.