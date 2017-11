Anuncian diputados del PAN donación de megabono navideño

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron que donarán el megabono navideño que se autorizaron recibir en diciembre, después de las inconformidades de la ciudadanía.Cada uno de los 33 legisladores recibirá 84 mil 612 por ese concepto, tanto por dieta como compensación; para ello aprobaron un fondo de 2 millones 792 mil 196 pesos la semana pasada.Gustavo Alfaro, diputado panista por el sexto Distrito, dijo que aunque el monto aprobado por la Junta de Coordinación Política del Congreso local fue conforme a la ley, está consciente del sentimiento de la ciudadanía.Sin embargo, la medida no la avalan todos los diputados. Sólo algunos de ellos harán obra social con ese dinero al entregarlo a casas hogar y otras instituciones civiles; al menos “mucho de ese recurso”, expuso Alfaro.“Tomamos decisiones para apoyar ciertas causas nobles”, afirmó.Maribel Hernández, también de Acción Nacional, mencionó que desconocía que los diputados aprobaron ese presupuesto destinado a prestaciones de fin de año. “Yo llego aquí a Juárez el día jueves y me topo con esa información. Qué contradictorio, ¿verdad?”.Expresó que no sabe la cantidad exacta que le darán de aguinaldo pero, “en el caso de que sea excesivo, yo no tengo ningún problema en renunciar a lo que a mí no me corresponde”.La organización social Wikipolítica criticó fuertemente el aguilando que se autoasignaron los legisladores.Representa, afirmó, un insulto para la ciudadanía.Isela Torres, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, denostó que algunos legisladores federales hayan anunciado que donarán su aguinaldo, asegurando que se trata de pura demagogia.

