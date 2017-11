Piden ayuda para localizar a 3 desaparecidos

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) activó el Protocolo Alba en busca de la adolescente Silvia Paredes García, de 17 años, a quince días de su desaparición.En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), difundió las pesquisas de dos hombres reportados como desaparecidos y pide la colaboración de la ciudadanía para localizarlos.A pesar del elevado número de personas reportadas como desaparecidas en Chihuahua, la FGE no establece un mecanismo universal para la búsqueda de ausentes y la difusión de las pesquisas no es tan inmediata como demandan los familiares, que ha recurrido a la red social Facebook para pedir apoyo en la búsqueda de sus seres queridos.Por ejemplo, la menor Silvia Paredes García, fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en las inmediaciones del kilómetro 28 y sus familiares interpusieron el reporte ese día. Fue hasta este 13 de noviembre cuando la FEM difundió la pesquisa.Según dijo la vocera de la FEM, Silvia Nájera, los agentes iniciaron las investigaciones y han realizando entrevistas en los entornos sociales y familiares de la menor, a fin de lograr obtener datos que permitan ubicarla.Si usted ha visto a Silvia Paredes García o tiene datos que permitan su localización, favor de comunicarse al teléfono 629 33 00, extensiones 58131 y 58132, o bien a la línea gratuita 01800 838 6066.En tanto, la FGE pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a Jair Ramírez Resendez, de 18 años, quien fue visto por última vez el 10 de noviembre a las 10 horas en la colonia Ciudad Moderna.Ese día vestía un pantalón de mezclilla de color azul, tenis color negro, playera de manga larga de color negro con mangas de color blanco y una chamarra azul delgada.Como señas particulares se informó que tiene una cicatriz en el abdomen que apenas se nota y lunares en el lóbulo de cada una de las orejas.Jair mide 1.70 metros de estatura, pesa 60 kilos y es de tez trigueña clara.La FGE también busca a Miguel Domingo Hernández Gomar, de 33 años, quien abandonó el Centro de Rehabilitación CIPAAR desde el 10 de noviembre a las 9 de la noche.Miguel Domingo es originario del puerto de Acapulco, Guerrero, y padece de esquizofrenia y epilepsia abdominal, por lo que requiere medicamentos.Miguel estaba recluido en el Centro de Rehabilitación pero logró salirse y hasta el momento no ha regresado.Esta persona mide 1.75 metros, pesa aproximadamente 60 kilos y es de tez blanca pálida.Como señas particulares tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo en forma de media luna y una cicatriz en el codo izquierdo en forma de abertura.El 10 de noviembre vestía un pantalón de mezclilla, sudadera gris y tenis negros.Si usted tiene información para encontrar a estas persona, favor de comunicarse al 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima, o bien aportar datos de manera anónima a la página .En Juárez también se puede llamar al teléfono: 629-33-00, extensiones: 56455 y 58132.

