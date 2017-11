Conservarán con fines culturales el Exhipódromo

El edificio principal que formó parte del antiguo Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez será utilizado para un proyecto cultural aún por definir y no será demolido, señaló el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.Indicó que hay una propuesta para un museo de la industria surgida de ese sector, pero todavía no se aprueba ya que se consideran también otras alternativas.Descartó que el inmueble se vaya a demoler para construir en el predio el Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), como se difundió ayer en medios de comunicación de la ciudad de El Paso.Señaló que el inmueble se conservará porque tiene valor histórico y cultural, y agregó que el CIITA está contemplado construirse en predios aledaños a ese edificio.A su vez, Omar Saucedo Macías, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, señaló que el edificio tiene un gran significado histórico para la comunidad.“La idea es que se rehabilite, pero hasta que ya existan los centros de investigación”, comentó.Dijo que el “Distrito de innovación”, cuenta con una inversión pública y privada de 280 millones de pesos dividida entre los tres proyectos.El Centro de Innovación de Moldes y Troqueles contará en una primera fase con 25 millones de pesos (17 millones de pesos del Prosoft del Gobierno Federal y 8 millones de la iniciativa privada) y para el Centro de Inteligencia Artificial serán 15 millones de pesos del Gobierno Estatal, más la inversión privada.La construcción del Hipódromo y Galgódromo inició en mayo de 1962 por parte de la empresa Construcciones y Urbanizaciones de la Frontera. La edificación duró un año y tuvo un costo aproximado de 35 millones de dólares, indican crónicas periodísticas de la época.El 21 de mayo de 1964 fue inaugurado el complejo considerado en su tiempo el mejor de América Latina, después del Hipódromo de las Américas que se ubica en la Ciudad de México.Posteriormente en medio de restricciones legales de la Secretaría de Gobernación, fue cerrado al público durante el sexenio de Vicente Fox y la concesión cancelada.Carbajal Casas indicó que el predio donde se edificará el CIITA se encuentra aledaño al edificio y fue cedido en septiembre a la UACJ por el Gobierno Federal.La propiedad entregada en comodato a la Universidad sólo forma parte del antiguo Hipódromo y Galgódromo, más no es el edificio.El Fideicomiso de Puentes Fronterizos aportará alrededor de 80 millones para el proyecto. (Con información de Abraham Rubio / El Diario)

