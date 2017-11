Multarán con medio salario a 43 burócratas

Más de 40 servidores públicos municipales omitieron presentar su declaración patrimonial anual en septiembre y octubre, por lo que serán sancionados con una multa que equivale a la mitad de su salario mensual, informó el Municipio.La contralora Patricia Salinas Vega explicó que serán 43 de mil 620 los que reciban esta sanción.De acuerdo con la funcionaria, si no presentan su declaración anual ante la Dirección de Contraloría Fiscal y Auditoría Interna en 30 días naturales después de que sean notificados, serán dados de baja del Ayuntamiento.Salinas Vega aseguró que el alcalde Armando Cabada Alvídrez y todos los funcionarios de primer nivel cumplieron oportunamente con esta obligación, lo mismo que jefes de departamento, coordinadores, cajeros y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Dijo que la Contraloría notificó a mil 620 sujetos obligados que debían presentar su declaración entre el 1 y el 30 de septiembre, pero 185 de ellos lo hicieron a destiempo.En los primeros 10 días de octubre, afirmó, enviaron 185 amonestaciones a quienes no atendieron la solicitud.La funcionaria recordó que esta obligación está contemplada en los artículos del 92 al 98 en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que establece que una vez al año, quienes manejan recursos públicos y humanos deben declarar sus bienes con el fin de detectar y sancionar probables actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.En el año en curso, destacó, la participación de los servidores públicos fue mayor a la que se ha registrado en otras administraciones.Apenas en abril, once funcionarios de nuevo ingreso incumplieron con presentar su declaración inicial y 167 salientes con la presentación de su declaración final, documentan archivos periodísticos.

