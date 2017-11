Mata cáncer de páncreas a 24 hombres este año

El cáncer de páncreas es una de las primeras cinco causas de muerte en hombres mayores de 50 años en Ciudad Juárez, advirtió Oscar Rafael Contreras López, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De acuerdo con el médico, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y el consumo excesivo de grasas favorecen la aparición de este padecimiento, que suele ser asintomático hasta que se encuentra en etapas avanzadas.Información preliminar de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indica que en lo que va del año han muerto en Juárez 24 hombres debido a tumores en el páncreas, la mayoría de ellos entre los 50 y los 54 años.Contreras López dijo que la función del páncreas es vital porque permite el control adecuado de los nutrientes y, además, lleva a cabo funciones digestivas y metabólicas.Si este órgano no funciona, indicó, el organismo no puede absorber adecuadamente los alimentos, lo que a su vez acarrea la aparición de diabetes mellitus, pancreatitis crónica y el propio cáncer.Según el médico, la enfermedad se comporta con gran agresividad, pero un diagnóstico oportuno, una intervención quirúrgica rápida y el tratamiento oncológico eficaz elevan las posibilidades de curación.El epidemiólogo recomendó a la población no consumir abundantes grasas, carnes rojas, alcohol y tabaco, así como llevar una alimentación balanceada que sea rica en frutas y verduras y hacer ejercicio cuando menos media hora diaria.De hecho, señaló, tener más de 50 años es por sí mismo un factor de riesgo que debe tomarse en cuenta sobre todo si hay antecedentes familiares.Señales que pueden poner en alerta a las personas sobre este tipo de cáncer son, por ejemplo, dolor abdominal o de la parte lateral de la espalda, ausencia de apetito y pérdida de peso, explicó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.