Buscan en foro alternativas para alumbrado

Hay muchas otras alternativas para el alumbrado público que necesita la ciudad, coincidieron ayer especialistas en un foro en el que discutieron el proyecto que actualmente sigue considerando la administración municipal a base de concesionar el servicio a una empresa particular.En un programa de preguntas y respuestas, los invitados dieron a conocer opiniones en cuanto a los ámbitos financieros, tecnológicos, legales y sociales, que deben tomarse en cuenta para trabajar en el proyecto de alumbrado que requiere esta localidad.Los invitados fueron el economista Alejandro Sandoval Murillo, los empresarios Jorge Ramos Negrete y Óscar Cantú, así como el expresidente municipal de Cuauhtémoc, Eleodoro Juárez. Los organizadores, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena.Los especialistas coincidieron en que una de las mejores opciones es no contratar créditos ni concesionar el servicio. “Concesionar es peor que un endeudamiento”, agregó el exfuncionario.Además de considerar que el alumbrado sí es prioritario para Juárez, debe aplicarse pensando en el corto, mediano y largo plazo, para que no termine en una obra millonaria como el Camino Real, mencionó Sandoval Murillo.La idea es que con el paso de los años, la tecnología adquirida no se quede obsoleta, agregó.El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, señaló que con este foro, se puede juzgar si el proyecto presentado por la administración local es conveniente o no.En el evento no estuvieron representantes del Municipio.“Juárez sí cuenta” es el programa que se anunció con cuatro temas a abordar: alumbrado público, drenaje pluvial, salario y vida digna, así como pavimentación. Es organizado por los diputados panistas Gustavo Alfaro, Maribel Hernández, Laura Marín, y el morenista, Pedro Torres.Aquí participarán especialistas en áreas financieras, tecnológicas, legales y sociales, para hablar sobre el rezago que tiene la ciudad y ponderar proyectos viables que sean apoyados con el siguiente presupuesto de egresos, indicó Alfaro.

