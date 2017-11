Sobreseen amparo promovido por MP acusado de tortura

El amparo interpuesto por el agente del Ministerio Público (MP) Miguel Ángel Luna López, contra quien se inició una investigación por la posible comisión del delito de abuso de autoridad al parecer cometido al ejercer actos de tortura a dos detenidos, se sobreseyó.El pasado 23 de octubre el juez Séptimo de Distrito emitió una sentencia que puso fin al juicio de amparo 500/2017, al considerar que los argumentos esgrimidos por Luna López eran infundados e inoperantes.La solicitud de protección a la justicia federal fue presentada el pasado 24 de mayo y Miguel Ángel Luna argumentó que la autoridad se negaba a escucharlo en declaración ministerial.El pasado 6 de mayo se difundió un video donde se observa a Luna López interrogando a José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda, mientras ellos permanecían con los rostros tapados con vendas, las manos esposadas hacia la espalda e hincados.Al parecer el material fue captado en enero de 2012, cuando Luna López era el coordinador de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía Zona Norte.Los familiares de Castañeda denunciaron que su pariente y la otra persona fueron arrestados el 12 de enero de 2012 por policías municipales y al ser entregados a agentes de la Ministerial, éstos les dieron puñetazos, puntapiés y les pusieron la bolsa en la cabeza para simular que los iban a asfixiar.Además, aseguran que los agentes ministeriales que trabajaban junto a Luna López les dieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo incluidos los genitales y que los patearon en los testículos.Aseguran que a José Manuel y José Alfredo los mantuvieron incomunicados, los obligaron a aprenderse una declaración para autoincriminarse y que a uno de ellos lo obligaron a escribir un mensaje intimidatorio.Dado que el amparo se sobreseyó, los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez exigieron que la carpeta que se integró en contra del fiscal se judicialice y denunciaron que el asunto no ha tenido ningún avances desde hace meses bajo el argumento de que estaba pendiente el amparo.“Se tuvo todos estos meses para haber integrado debidamente la carpeta de investigación, que dicho sea de paso no requiere mucho pues con el video es más que suficiente aunado a las denuncias y a lo que existe desde un inicio en esta carpeta de investigación. Pero queda claro que tanto el gobernador Javier Corral Jurado, el fiscal general César Peniche y sobre todo a fiscal de Control Interno y Análisis de la Fiscalía, Ericka Jasso, no tienen voluntad de que este asunto se judicialice tan es así que existen diversas carpetas en contra de Miguel Ángel Luna y ninguna se ha investigado”, denunció el abogado Mario Espinoza Simental.Los integrantes de la Asociación indicaron que en contra de Luna López se han integrado unas 70 carpetas de investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad y tortura. Pero ninguno se ha judicializado y tampoco han avanzado a ser quejas administrativas.“Hay que tomar en cuenta que esas carpetas antes de que pasaran al Departamento de Control Interno, estuvieron bajo la responsabilidad del fiscal de la zona Norte, Jorge Nava López. Al momento que Luna López cometió diversos actos arbitrarios de autoridad sabemos que Nava era su compañero y coordinador del área de Antisecuestros. Es por ello que existe un interés de que no haga justicia en relación a Miguel Ángel Luna mientras se encuentre Nava como fiscal de zona”, señaló el abogado AntonioEl pasado 19 de mayo Miguel Ángel Luna fue separado por 45 días para iniciar una investigación, pero a principios de septiembre lo reinstalaron y actualmente se desempeña como agente del MP en la ciudad de Chihuahua. (Blanca Carmona)

