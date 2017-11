Son mujeres 15% de narcomenudistas

El 15 por ciento de las personas detenidas por delitos contra la salud en Juárez son del sexo femenino. Es decir, aproximadamente mil 100 mujeres han sido arrestadas con droga el último año, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Ricardo Realivázquez Domínguez.“Hemos visto que las mujeres tienen una participación más activa en la delincuencia organizada. Hay nueva modalidad en la que ellas son las que traen la droga entre sus pertenecías y las que surten en pocas cantidades a los narcomenudistas, ya que aparentemente no despiertan sospechas”, dijo el jefe policiaco.Dijo que en los arrestos por narcomenudeo, el 75 por ciento de los detenidos con diversas cantidades de droga son hombres, el 15 por ciento son mujeres y el 10 por ciento son adolescentes, que desde los 14 años son cooptados por la delincuencia organizada y son estos los que mayor reincidencia tienen.En el primer año de la actual administración municipal los elementos de la Policía Municipal han detenido a 7 mil 264 personas en posesión de 104 mil 763 dosis de diversos tipos de droga, dijo el secretario.“Se han complicado las detenciones de personas con grandes cantidades de narcóticos, las nuevas formas del narcomenudeo involucran a personas con 4 a 5 dosis, las venden y regresan por más porciones para su venta”, explicó Realivázquez Domñinguez.Una de las formas en que estas personas operan es dificultar al policía el dónde guardan la mercancía y es a través de las personas del sexo femenino, que es más difícil revisar.“Cuando el protocolo marca que se debe revisar a una femenina, la revisión la hace una mujer policía, aun así es más complicado hacer la revisión en la calle y ellos lo saben”, dijo el secretario.Uno de los últimos arrestos realizados por los agentes preventivos fue el de Cinthia T. A., de 28 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y promoción de conductas ilícitas. Los agentes le aseguraron 22 dosis de cocaína en polvo y 11 mil 910 pesos.El secretario considera que ella no permanecerá mucho tiempo en la cárcel.“Una persona con 20 a 50 dosis argumenta que es para consumo personal y obtiene su libertad, ese un tema que nos impacta bastante en la calle, porque tenemos personas con más de 12 caídas por narcomenudeo y armas y está libre”, planteó.“Y no es por mala integración del Ministerio Público o mala decisión del juez de Control, es el sistema que beneficia al delincuente”, dijo el secretario.* Una persona con 20 a 50 dosis argumenta que es para consumo personal y obtiene su libertad* Hay personas con más de 12 ingresos por narcomenudeo y armas, que salen libres, indica secretario de SSPM

