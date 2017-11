Dispara celular 23 veces riesgo de accidente fatal

Los dispositivos móviles que distraen a una persona que conduce un vehículo la ponen en un riesgo hasta 23 veces mayor de sufrir un accidente mortal, alertan especialistas.Lin Chong, coordinador estatal de la Subdirección de Prevención de Accidentes y Atención Prehospitalaria de la Secretaría de Salud, dijo que hablar por teléfono bloquea las reacciones del conductor, más todavía si éste escribe mensajes de texto.De acuerdo con el experto, la ausencia de concentración equivale a un nivel de alcohol en la sangre de 0.8 grados.El médico señaló que marcar un número de teléfono distrae durante unos 13 segundos y responder una llamada durante 8.Datos de la Secretaría de Salud establecen que la mayoría de los accidentes que atienden los paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) se relacionan directamente con colisiones automovilísticas.Cifras oficiales detallan que el año pasado se registraron 28 mil 674 accidentes viales en el estado.Para Francisco Ramírez Montañez, titular de la Dirección de Salud Municipal, usar dispositivos móviles al conducir reduce los reflejos que las personas deben mantener en el camino y concentrarse en la conversación telefónica hace que desatiendan los señalamientos y pierdan la perspectiva de la velocidad.“La mayor parte de los accidentes que antes ocurrían por manejar bajo los efectos del alcohol se relacionan en proporción muy directa a conducir atendiendo el teléfono en el vehículo, independientemente de que se haga con manos libres”, comentó.Ramírez Montañez señaló que incluso el uso de auriculares, sistemas de bluetooth y el propio altavoz del dispositivo, no es garantía de que no habrá distracción al volante.“Para evitar estos accidentes necesitamos que la gente tome conciencia de que el 99 por ciento de las llamadas que recibimos no son urgencias, no tendrían que ser atendidas en el instante. Si necesitamos hacerlo, lo mejor es orillarnos, pero no lo hacemos porque no tenemos la cultura”, consideró. (Fernando Aguilar / El Diario)• Bloquea reacciones del conductor• Reduce los reflejos• Pierden perspectiva de velocidad• Desatienden señalamientos• Más si escriben mensajes de texto• Distracción supera a manejar ebrio• Marcar número distrae 13 segundos• Responder llamada 8 segundos• Incluso con manos libres o bluetooth

