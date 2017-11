Desmiente Cabada a legisladora priista

La diputada federal del PRI Georgina Zapata está mal informada respecto a que el Municipio no ha presentado proyectos ante la Federación, afirmó ayer el alcalde, Armando Cabada.Dijo que ha hablado con los diputados Fernando Uriarte y Adriana Terrazas, para gestionar recursos federales para Juárez, a ella la buscó, pero “lamentablemente no pudo contestar nunca”.Cabada aseguró que el Municipio presentó 97 proyectos que representan una inversión de mil 300 millones de pesos.“Todos es vialidad, pavimentación, y para construcción de algunos puentes para generar movilidad, en ese sentido van todos nuestros proyectos, esperaremos que se gestionen, se cabildeen para ver que nos pueden autorizar”, expuso.Las autoridades locales y estatales han presentado pocos proyectos para garantizar más recursos para Juárez, declaró este fin de semana la diputada Georgina Zapata.La legisladora aseguró que los gobiernos no están realizando su trabajo a tiempo, por lo que la Federación podría recanalizar algunos programas.“Nuestro alcalde y su gabinete han sido muy pasivos ante la situación; entendemos que cada proyecto requiere estar muy bien formulado pero aun así la Secretaría de Hacienda hace observaciones para mejorarlos. Los juarenses lo que queremos es obra, infraestructura y pavimento”, comentó.También dijo que, desafortunadamente, el Gobierno del estado tuvo un acercamiento tranquilo y pasivo para presentar proyectos.La cámara de Diputados aprobó el jueves en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto total de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos.Para Chihuahua, de 45 mil 700 millones, se amplió a 49 mil 293 millones de pesos (3 mil 593 millones más) el recurso federal, se informó.

