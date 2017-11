Lidera Juárez en muertes por adicciones

En una década, los trastornos mentales derivados del uso de drogas legales e ilegales llevaron a la muerte a 344 personas en la ciudad, revela el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Con estos datos definitivos registrados entre 2005 y 2015, Juárez es, en toda la franja fronteriza, el municipio donde más gente ha fallecido como consecuencia de estos padecimientos derivados del abuso de alcohol, opiáceos, cannabinoides, cocaína, tabaco, estimulantes y múltiples sustancias psicoactivas.Entre enero y agosto del año en curso, el alcohol, la mariguana y otras drogas han sido responsables del deceso de 18 personas, detalla de forma preliminar el SEED.Este panorama sucede mientras la ciudad carece de suficiente infraestructura para atender y prevenir las adicciones, señalan sectores de la sociedad civil.“Nos ha sobrepasado la cantidad de personas con adicciones porque no tenemos un plan de prevención para que no surjan nuevos drogadictos”, considera José Refugio Salazar Montes, presidente del Colegio de Psicólogos de Chihuahua en Juárez.Desde el punto de vista del experto, un problema mucho mayor que el rezago en la infraestructura de atención es la ausencia de estrategias efectivas que mantengan alejadas de las drogas a las personas desde las etapas de la infancia y la adolescencia.La última muestra de estas carencias es que en 7 años el Centro de Formación Integral y Profesional para la Prevención y Atención a las Adicciones (CFIPAA) no ha podido iniciar operaciones, a pesar de que en múltiples ocasiones autoridades estatales han dicho que será por etapas.Como lo documentan archivos periodísticos, en abril del año pasado, el entonces coordinador de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceeadic), Raúl Montoya Jara, aseguraba que como la etapa de capacitación ya se había cumplido, el centro operaría de lleno en enero o febrero de 2017. A poco más de un mes de terminar el año, el centro no opera.A la fecha, la unidad, convertida en un ‘elefante blanco’, comienza a ser rodeada por la maleza y sólo la parte que corresponde a las actividades administrativas está en funciones.“Si este centro (el CFIPAA) está sin abrir, que sería de mucha utilidad, quiere decir que no tenemos dinero o que no estamos pensando en cómo prevenir las problemáticas de Juárez, que siguen creciendo”, señaló el presidente del Colegio de Psicólogos.De acuerdo con el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la Secretaría de Salud federal, en lo que va de este año 23 personas han tenido que ser internadas en el Hospital General o en el Hospital Psiquiátrico Civil Libertad para ser tratadas por trastornos mentales.344 personas fallecieron en la ciudad entre 2005 y 2015 por trastornos mentales generados por el consumo de opiáceos, cannabinoides, cocaína, alcohol, tabaco, estimulantes y múltiples sustancias psicoactivas

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.