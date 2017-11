Detenidas con 'cristal' denuncian tortura

Dos mujeres detenidas presuntamente en poder de dosis personales de ‘cristal’ denunciaron que fueron torturadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Brisa Isabel Sánchez Santillón y Carolina de la Cruz Rodríguez indicaron que los uniformados les pusieron una bolsa en la cabeza y las golpearon para que “pusieran” los puntos de venta de esa droga, a los “puchadores” y a los dueños de los fármacos.Ambas fueron detenidas supuestamente la madrugada del viernes pasado en las calles Félix Candela y Arquitectos de la colonia Horizontes del Sur por parte de elementos de la SSPM que observaron a tres mujeres discutiendo en la calle.Los uniformados las interceptaron y sometieron a una revisión; presuntamente a Brisa Isabel le encontraron un envoltorio con 4.50 gramos de metanfetaminas en la bolsa trasera del pantalón que vestía.Mientras que a Carolina se le halló una dosis de metanfetaminas en la bolsa de la chamarra que vestía, que dio un peso de 1.71 gramos, informó un agente del Ministerio Público (MP) en una diligencia realizada ayer.Ambas acusadas rindieron declaración ayer ante el juez de Control Efraín Baca Gutiérrez, para señalar que la detención no ocurrió en el lugar, la hora y la forma que documentaron los policías adscritos a la SSPM en el parte informativo.Brisa Isabel fue la primera en subir al estrado de los testigos, afirmó que ella y dos amigas y su hija menor de edad se encontraban en la casa de un amigo de sus amigas, y a las 4 de la tarde del viernes pasado los municipales irrumpieron en una propiedad sin orden de cateo.Precisó que al menos un hombre salió corriendo de la propiedad y sólo fueron aseguradas ellas y la niña y comenzaron a maltratarlas porque querían que “dijéramos que la droga era de nosotras”.“Me hincaron, me agarraron del cabello para atrás y me dieron unas cachetadas. Me pusieron la bolsa en la cabeza, me taparon la boca... en la troca me iban dando más cachetadas, una agente se subió arriba de mí, me puso la bolsa y me iban pegando. La niña iba viendo y lloraba”, expuso Brisa Isabel quien después mostró los moretones en el brazo derecho, en una muñeca, en la pierna del mismo lado y también refirió que por los golpes no podía escuchar con el oído izquierdo.“Desde las 4 de la tarde hasta como las 3 de la mañana nos tuvieron, decían que nos iban a meter el ‘cristal’. Nos torturaron… a mí me pisaron los pies. A mí me pegaron puros hombres, querían que pusiéramos puntos de venta. Me pusieron la bolsa (en la cabeza) sentía que me desvanecía, y me apretaban el cuello muy feo”, denunció Carolina de la Cruz.Sin embargo, e juez de Control, Efraín Baca Gutiérrez, declaró legal la detención y retención y activó el Protocolo de Estambul para que un médico y un psicólogo determinen si las mujeres fueron objeto de maltrato y golpes.Después de que se declaró legal la detención, el fiscal formuló cargos precisando que se trataba del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión simple.En la etapa de medidas cautelares, el juez consideró innecesario imponerles alguna cautelar y sólo les preguntó si se comprometían a presentarse ante el Tribunal las veces que sea necesario, ambas respondieron afirmativamente.Baca Gutiérrez ordenó que las dos mujeres fueran puestas en libertad y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo viernes.