Obtienen 'polleros' ganancias millonarias

Ciudadanos extranjeros y connacionales que buscan internarse a los Estados Unidos sin documentos, generaron ganancias por casi dos millones y medio de pesos a los grupos delictivos que encontraron, en el tráfico de personas por Ciudad Juárez, una importante fuente de ingresos.El dinero, según testimonios obtenidos por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), lo pagan a los traficantes al inicio del viaje hacia esta frontera.“Durante el trayecto, los traficantes les quitan los pocos centavos que les quedan para sus alimentos y después los abandonan su suerte aquí. Por eso no se les asegura dinero a los extranjeros o connacionales resguardados”, dijo Realivázquez Domínguez.En el presente año, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) resguardaron a 38 ciudadanos indocumentados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador y nueve mexicanos originarios de Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Durango y ciudad de Chihuahua.De ellos, siete mexicanos y 18 extranjeros, dijeron haber pagado a los traficantes de personas 120 mil 500 dólares –equivalente a dos millones 301 mil 500 pesos, considerando el tipo de cambio de 19.10 pesos por dólar- además de 174 mil pesos, establecen reportes de la SSPM.“Los polleros integran una red grande de traficantes de personas que operan desde el sur de la República Mexicana y conforme avanzan hasta el norte del país, los indocumentados pasan por varias manos, ya que en cada estado estas redes tienen sus contactos”, explicó el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez.El jefe policiaco dijo que la mayoría de los traficantes de humanos en Ciudad Juárez “ya están contratados y pagados por los primeros, por lo que solo tienen la encomienda de albergarlos y cruzarlos a los Estados Unidos por el Río Bravo”.Sin embargo, los cabecillas de estas redes de traficantes permanecen en la impunidad, ya que aquí solo son detenidas las personas encargadas del traslado o la alimentación de los ciudadanos sin documentos para su ingreso legal por Estados Unidos y quienes finalmente son los que llegan a enfrenta proceso legales, mientras el “negocio” prospera para los líderes.La SSPM ha resguardado a los extranjeros en muy malas condiciones físicas y de salud. En otros casos los agentes no lograron evitar el ingreso de las personas al río y cinco de ellos murieron ahogados.Una madre y su hijo fueron arrastrados por la corriente cuando intentaron cruzar el Río Bravo, tras sr abandonados aquí por el traficante de humanos. La familia había pasado casi un mes viajando desde Honduras, de donde era originaria.Luego de ser trasladados a la Casa del Migrante, madre e hijo regresaron sin dinero a su lugar de nacimiento.La SSPM ha informado en forma reiterada que los extranjeros resguardados son abandonados aquí a su suerte.“Es muy raro que los ‘polleros’ locales les cobren las grandes cantidades de dinero a los indocumentados”, explicó el secretario.No porque no quieran, sino porque las personas ya solo tienen unos cuantos pesos, al ser despojados de todo su dinero en la travesía,“A los indocumentados les quitan los pocos centavos que les quedan para sus alimentos y después los abandonan a su suerte. Es por eso que no se asegura dinero” dijo Realivázquez Domínguez.Un riesgo que han detectado aquí los agentes preventivos para los indocumentados es la factibilidad de que los involucren en actividades ilícitas como el robo o el narcomenudeo.Los traficantes mantienen en casas de seguridad a los extranjeros o connacionales y de no contar dinero para sus alimentos, en algunos casos los llegan a obligar a la venta de drogas o al robo a transeúntes, para obtener recursos para su comida y alojamiento.“Estas redes nacionales solo se dedican al tráfico de indocumentados; pero localmente se han detenido a ´polleros´ con antecedentes de narcomenudeo o robo. Los traficantes locales duran varios días con los indocumentados”, dijo el secretario.• Resguardaron38 extranjeros9 mexicanos• Pagaron en total120 mil 500 dólares174 mil pesosFuente: SSPM

