Matan a ocho en 24 horas

La ciudad registra una nueva racha violenta, justo cuando corporaciones policiacas anunciaron el inicio de sobrevigilancia en la ciudad, con motivo del Buen Fin.En 24 horas fueron asesinados ocho hombres, por lo que ya son 21 personas privadas de la vida en la ciudad durante el mes de noviembre, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).El seguimiento periodístico que se lleva del delito de homicidio doloso en esta frontera establece que del primero de enero al 11 de noviembre del año en curso, fueron privadas de la vida 625 personas, entre ellas 76 mujeres.Mientras que del primero de enero al 30 de noviembre del 2016 fueron asesinadas 488 personas; 295 en el mismo período del 2015 y 405 en el lapso que corresponde del 2014, de acuerdo con los datos obtenidos de la Unidad de Información de la FGE.Ruvalcaba Valadez informó que el primer homicidio doloso fue reportado al viernes a las 15:03 horas en el Hospital Regional de Zona número 66, donde murió Anselmo Rivas Olivas, de 54 años, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.La víctima ingresó el jueves 9 de noviembre a las 21:20 horas, sin embargo, la autoridad investigadora ignoraba dónde ocurrió la agresión.A las 18:36 horas fue reportado el asesinato de un hombre no identificado en el patio de su vivienda, en las calles Niño Artillero y Cutzamala de la colonia Morelos I.Vecinos del sector informaron que escucharon disparos y después localizaron a la persona sin vida en la propiedad donde irrumpieron los agresores.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguraron el lugar y activaron un operativo en la zona, que incluyó la revisión aleatoria de vehículos en las calles y avenidas sin que hasta anoche reportaran detenciones.En la escena del crimen fueron asegurados tres casquillos calibre 9 milímetros.Dos horas más tarde, otro hombre fue asesinado en las calles Granma y Lenin de la colonia México 68.La víctima fue localizada a un costado de las vías del ferrocarril, en el mismo lugar donde hace días fue arrollada una mujer por el ferrocarril.Vecinos del sector avisaron a la autoridad que escucharon detonaciones a las 21:35 horas y después localizaron el cuerpo.Los peritos aseguraron en el camino de terracería 14 casquillos calibre 9 milímetros.Posteriormente dos hombres fueron privados de la vida por proyectil de arma de fuego en la colonia Hacienda Las Torres.Las víctimas quedaron a bordo de una camioneta Grand Cherokee blanca, modelo 1993, en el cruce de calle Fragata y Privada de Fragata.De acuerdo con testigos, un hombre que vestía una bata azul de maquiladora con el nombre Lear, se acercó a las víctimas para dispararles en seis ocasiones.Los hombres que fueron asesinados eran conocidos como Manuel, de 21 años, y Gustavo, de 55, quienes de acuerdo con vecinos, se dedicaban a vender droga en el sector.Los peritos aseguraron siete elementos balísticos calibre 9 milímetros.Ayer a la 1:30 de la mañana fueron privados de la vida Carlos Armando Arellano, de 42 años, y Gustavo Hidalgo Rodríguez, de 47 años.Ambas personas fueron víctimas de un atentado a mano armada en las calles Río Rodano y Río Valdivia, de la colonia Fovissste Chamizal.Arellano murió a bordo de una camioneta blanca, mientras que Hidalgo Rodríguez falleció en el Hospital General a los pocos minutos de haber ingresado al área de urgencias.Finalmente, a las 06:26 horas, fue localizado el cuerpo de un hombre no identificado envuelto en una cobija, dentro del cementerio en las calles Pípila y Benito Juárez.Policías preventivos del Distrito Valle fueron comisionados para atender un reporte hecho al Servicio de Emergencias 911, en el cual una persona indicaba que encontró un bulto con un cadáver en el lugar.Los uniformados encontraron el cadáver amarrado de los pies con un cordón blanco.Solamente se podía ver que vestía un pantalón de mezclilla y zapatos negros.Hasta el cierre de esta edición las corporaciones policiacas no reportaban el arresto de los responsables de estos crímenes.Año Víctimas2017 625 **2016 488 *2015 295 *2014 405 ** De enero al 30 de noviembre** Hasta el 11 de este mesFuente: FGE

