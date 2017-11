Ven daño a Chihuahua en difusión de video

Legisladores del PAN consideraron que la difusión del video en el que se acusa al gobernador Javier Corral de proteger a un líder de la delincuencia es un acto que daña a Chihuahua, por lo que los medios como El Diario deberían abstenerse de publicar ese tipo de información.“A mí me parece lamentable que medios de comunicación publiquen ese tipo de videos, no porque sean portavoces de los criminales, sino porque dañamos la imagen no del gobierno, no del gobernador, sino dañamos la imagen de Chihuahua”, dijo el legislador Gabriel García Cantú.En entrevista, García Cantú dijo que contrario a lo que sucede en México, en Las Vegas los medios de comunicación no difunden los asesinatos para no perjudicar el turismo de la ciudad.“Las Vegas es la tercera ciudad más peligrosa de Estados Unidos, hay asesinatos todos los días y no sale en los medios de comunicación. Si salen se acaba el turismo y le pega a los medios, le pega a los ciudadanos, le pega a los empresarios y le pega a todos”, dijo.-¿Entonces los medios deben ocultar la información?-, se le cuestionó. ”No es ocultarlo pero tampoco creo que es tan conveniente dañar la imagen no del gobernador ni del Gobierno del Estado, que eso es lo menos importante. Es dañar la imagen del estado de Chihuahua que eso es lo que nos preocupa a nosotros-, respondió el diputado, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso.Mientras que el diputado Gustavo Alfaro mencionó que no hay que prestar atención a videos hechos públicos en redes sociales donde cualquiera puede incriminar al gobierno.“Es un video que sí es muy malintencionado por parte de esas personas, pero no es tan fácil acusar directamente a un gobierno, se tienen que tener más pruebas y videos de estos hemos visto en la red de muchas maneras que pudieran incriminar a un gobierno”, aseguró.Al ser cuestionado, Alfaro dijo desconocer que el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social había llamado a El Diario “portavoz del crimen organizado”, por lo que no quiso emitir una opinión.En tanto, el diputado del Verde Ecologista, Alejandro Gloria, indicó que el video resulta de interés público y que la responsabilidad de los medios difundir este tipo de materiales, siempre y cuando se asegure la veracidad de los mismos.“Ustedes tienen la obligación de sacar a la luz pública este tipo de informaciones, pero sí hay que tener cuidado en verificarla. Estar ocultando la información tampoco nos lleva a nada, es mejor sacarla de primera fuente y corroborar, lo que sí sugeriría es que entremos a un esquema de revisión de la información”, detalló el coordinador del PVEM.