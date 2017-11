Debe Estado garantizar servicios de salud: médicos

En medio del conflicto que se mantiene en la Sierra de Chihuahua, médicos señalaron que el Estado debe garantizar la salud de esas comunidades sin que la integridad de los pasantes resulte afectada.Leticia Chavarría Villa, representante del Comité Médico Ciudadano, consideró que los más perjudicados por esta situación serán quienes habitan en aquellos municipios.“El acceso a la salud es un derecho de la población y el Estado tiene la obligación de proporcionarlo”, dijo. “Y si no es con pasantes, tendrá que ser de otra manera. Con más médicos con su carrea terminada. Es una falla del Estado primero que la violencia se salga de límite”.El escenario que hoy enfrentan los estudiantes de medicina, enfermería y odontología no es una novedad.Según el archivo periodístico, en 2012, un estudiante de odontología denunció cómo en uno de los poblados de la zona serrana de Chihuahua, un presunto narcotraficante exigía de madrugada que le extrajeran una muela.Casos como éste abundan en el seguimiento noticioso, lo que para médicos como Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, es una muestra de que el servicio social debería ser replanteado en otros términos.La inseguridad con la que se encuentran estudiantes de las carreras de la salud en la Sierra de Chihuahua incluso llevó a uno de ellos a protestar contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a finales de mayo de 2015.En aquella ocasión, Antonio Muñoz Quintana se encadenó al barandal que delimita el perímetro de la Rectoría para exigir un alto al envío de pasantes hacia lo que llamó “poblaciones dominadas por el narcotráfico”.Como El Diario lo documentó entonces, el alumno se quejaba de que en estos municipios las autoridades municipales y los cárteles de las drogas prácticamente trabajaban juntos.Para Chavarría Villa, esta situación refleja que el tácito respeto que prevalecía hacia la figura de los médicos ha desaparecido no sólo en Chihuahua, sino en el resto del país.“Los profesionales de la salud están para atender a toda la población. Un médico, una enfermera, no preguntamos al paciente si es delincuente o narcotraficante. Eso no es parte de nuestra función. La atención a la salud se da de manera íntegra y equitativa a quienes llegan a solicitarla”, dijo.

