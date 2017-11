Se defiende en redes sociales

Chihuahua– El ex coordinador Estatal de Protección Civil, Virgilio Cepeda, envió este sábado un mensaje a través de redes sociales, señalando que fue víctima de extorsión laboral y traición, razón por la cual fue destituido de su cargo el 3 de noviembre pasado.A pesar de ello, aseguró, seguirá siendo una persona trabajadora y no permitirá lo utilicen para afectar la labor de Protección Civil.Pidió también a amigos y conocidos, mantener la confianza ya que no ha faltado a nada de probidad ni de buena conducta con la que se ha conducido siempre, dijo. Indicó que por el momento no hará declaraciones en espera de que concluya el proceso de investigación que se sigue y se tenga el resultado correspondiente.“Buenas días de sábado a todas!.... Después de una semana de muchísima actividad me es grato [email protected] !....Aprovecho para agradecer a [email protected] sus muestras de solidaridad, afecto sincero y lindas palabras para la situación laboral de un servidor!.... De verdad desde mi corazón les digo muchas gracias!...Les pido que sigan confiando en mí!.... No he faltado a nada de probidad ni de la buena conducta con la que me he conducido siempre, no quiero hacer declaraciones aún ( que si las haré ), le prometí a unos muy buenos funcionarios de altísimo nivel que sería prudente y obediente, y que me esperaría a que avancen los procesos debidos!.. quiero que las investigaciones transcurran y lleguen a su fin. Les comento que fui sujeto de una gran traición por gente oportunista y doble cara quienes se decían mis “amigos”. A ustedes les puedo decir que estén seguros de que un servidor ha cumplido siempre con las tareas encomendadas de manera honesta y trabajadora. No me retiren su confianza y apoyo, no los defraudaré. Se me quiso extorsionar laboralmente y nunca, nunca voy a ponerme de rodillas. No es mi formación ni mi costumbre. Lo único que tengo para dejarle a mis hijos, esposa, familiares y a los amigos que son ustedes son mis actos. Así que no dejaré que la maldad prospere ni mucho menos me utilicen para echar abajo un proyecto tan noble y delicado como lo es la Protección Civil. Les agradezco en mucho su amistad y respaldo. Nos leemos pronto”.Cabe recordar que Cepeda fue removido del cargo luego de regresar de la ciudad de México, a donde acudió para realizar trabajos como voluntario luego del sismo del 19 de septiembre. De manera interna circuló un comunicado interno donde se especificaba que, Cepeda tendría prohibido entrar a las instalaciones salvo para realizar la entrega-recepción a partir del viernes 3 de noviembre.