Desafían carteros clima, tecnología... y hasta perros

Hace 30 años Rigoberto Díaz Ramírez, de 44, se fue a estudiar fuera de la ciudad, su mayor contacto con amigos y familiares era entonces a través de cartas. Ahora, es él quien entrega la correspondencia, recorriendo la ciudad en su bicicleta.“Es un trabajo muy noble, yo me siento muy orgulloso de ser cartero. La gente nos ve con agrado y nosotros les correspondemos”, dijo el hombre, que recién tiene una década en servicio.Relató que las cosas no son como en su juventud, pues ahora el grueso de cartas están relacionadas sobre todo a servicios de publicidad y cobranza.“Ya casi no entregamos cartas convencionales, casi todo es comercial. Sólo las personas que están en prisión siguen comunicándose de esta forma”, dijo.Como cada año, hoy 12 de noviembre se conmemora el Día del Cartero en este país, un oficio que al paso de los años ha cambiado, hasta en el modo de registrar y entregar la correspondencia.Gerardo Herrera Zúñiga, de 48 años, da cuenta de ello.“Ahora usamos escáner, manejamos códigos de barras, yo ando en motocicleta. Los tiempos van cambiando y con las redes sociales ya no tenemos la misma carga de trabajo, pero aquí seguimos”, dijo el hombre, quien ya tiene 26 años laborando para el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).En promedio, cada uno de ellos entrega cerca de 500 cartas al día. Algunos andan a pie, otros en bicicleta o motocicleta; pero todos enfrentan diariamente las calles de la ciudad.Gerardo relata que a él le gusta mucho su trabajo, y que la sola vocación de servicio los hace resistir las vicisitudes del camino.“El clima es fuerte, con frío o con calor. Y los perros son algo serio; ahorita un compañero está incapacitado porque lo atacaron. Cartero que no es mordido, no es cartero”, dijo.En su experiencia personal relató que hace 16 años fue seleccionado como el mejor cartero del año, y que lo más satisfactorio para él es el reconocimiento de las personas a quienes brinda el servicio y lo reconocen, saludan en la calle y demuestran aprecio.En esta ciudad hay aproximadamente 150 carteros y unos 45 auxiliares que dan servicio en tres administraciones: Lerdo, Tecnológico y Zaragoza.El día del cartero fue establecido el 12 de noviembre de 1931 en reconocimiento al trabajo de estos trabajadores del Gobierno federal, y desde entonces se conmemora en todo el territorio nacional. (Karen Cano / El Diario)

