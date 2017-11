Irrumpen en casa y 'levantan' a hombre

Las pasadas cuarenta y ocho horas horas en la vida de Ana Domínguez fueron de terror. La madrugada del viernes dos hombres armados, vestidos de negro, con el rostro cubierto y portando armas largas, irrumpieron en una casa del ejido de San Isidro, y se llevaron a su hijo Uriel Yáñez Domínguez, de 28 años, de oficio comerciante y electricista.Los hombres armados, uno alto y delgado y otro de baja estatura y moreno, con acento del sur del país, llegaron a la casa a la una de la mañana en una pick up de reciente modelo, doble cabina, sin placas de circulación, según ha investigado la madre de familia.Entraron por la puerta principal, que no cierra del todo, y se dirigieron a la recámara donde Uriel dormía con su esposa y los despertaron a punta de pistola.A ella la encañonaron y obligaron a que se cubriera con las cobijas hasta el rostro.A Uriel lo bajaron de la cama y con excesiva violencia le exigieron que los acompañara. Solo vestía una pantalonera.“A mi hijo se lo llevaron sin camiseta, descalzo. Él iba asustado, llorando”, dice Ana Domínguez, en medio de una crisis nerviosa.En una hora lo regresarían a casa, prometieron los hombres armados a la mujer, que sólo escuchaba el llanto de su esposa y su voz aterrorizado preguntando “¿qué pasaba?, ¿por qué a él? Si es un hombre de trabajo”.“A mi nuera le dijeron que se lo regresaban en una hora, ella esperó… pero mi hijo no regresó. Yo avisé a las autoridades, a la Policía Municipal, y lo reporté como desaparecido a la Fiscalía General del Estado”, dice Ana Domínguez.Ricardo Realivázquez Domínguez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer que el viernes pasado, a la una de la mañana con 45 minutos, se recibió la llamada de auxilio y agentes municipales llegaron al lugar y entrevistaron a la madre.Agregó que los agentes llevaron a la mujer hasta la Fiscalía para que presentara la denuncia por privación ilegal de la libertad en contra de su hijo, ya que el Ministerio Público no pudo acercarse a la escena del crimen.La madre de familia dijo pasadas las primeras 24 horas de que se llevaron a su hijo, ninguna corporación había mostrado su apoyo para buscarlo, por lo que ella recorrió predios baldíos, hurgó entre los matorrales y las calles oscuras para encontrar a su hijo.“Nadie ha venido, estoy desesperada y me vine a Guadalupe a buscar aquí a mi hijo. Por favor, ayúdenme a buscarlo. Mi hijo no es mala persona ni anda en nada malo, como madre les suplico a todos que me ayuden a busca a mi hijo porque estamos solos y no sabemos qué hacer”, implora Ana.