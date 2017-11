Alistan ofertas del Buen Fin

Establecimientos y plazas comerciales se alistan ya para la séptima edición del Buen Fin, que inicia el próximo viernes 17 de noviembre.Los comercios que participan en la campaña tienen al exterior de sus negocios el logo que la identifica. Encargados de algunos negocios mencionaron que en días recientes han hecho ya diferentes rebajas con el fin de “enganchar” al consumidor.“Ya estamos en eso. Estos días hemos puesto varias ofertas. Sí esperamos que aumente más la clientela”, mencionó Érika Villanueva, trabajadora de una tienda de ropa ubicada en un centro comercial.Además de ello, coordinan ya turnos especiales de los empleados, para abrir desde el primer minuto del 17 de noviembre.Manuel Morales, quien trabaja en un establecimiento de venta de artículos de telecomunicaciones, comentó que aún se están revisando los horarios de entrada y salida.Efraín Tovar, empleado de una tienda de venta al por mayor, dijo que desde hace dos semanas laboran horas extras, para tener listos los inventarios y mercancía para el fin de semana más barato del año.Este año el comercio se disputa una derrama de aproximadamente 6 mil 800 millones de pesos, monto que tan sólo corresponde al flujo de ahorros entregados por el sector maquilador, que emplea a más del 60 por ciento de la población económicamente activa.Cámara Nacional de Comercio (Canaco) informó que este año participan 5 mil comercios de la localidad y se apuesta al dólar caro para retener a los consumidores y atraer a visitantes de Estados Unidos.En tanto, compradores comentaron que esperarán hasta dicha fecha para ver las promociones y analizar si gastan el adelanto de su aguinaldo aquí o en El Paso.Lourdes Sandoval, quien labora en una empresa de servicios, indicó que ya les notificaron el anticipo, pero todavía no sabe si lo gastará aquí.“Pues voy a ver primero y si no me convence lo guardo”, consideró.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que con la entrega de ahorros que ya comenzó iniciaron también los operativos especiales para el acompañamiento de los ciudadanos. (Cinthya Ávila)

