Sale camión de Juárez, choca carroza y mueren 6

Un choque entre un autobús de pasajeros que salió de esta ciudad y una carroza fúnebre dejó seis personas muertas y cinco heridas en una carretera de Zacatecas.El camión de la línea Chihua-huenses número 2042 tenía como destino final la Ciudad de México y llevaba seis pasajeros además del chofer, informaron autoridades de Protección Civil del municipio de Río Grande, Zacatecas.El accidente ocurrió a las 03:55 horas del sábado en el kilómetro 99 de la Carretera Federal 49, en el tramo entre Río Grande y Juan Aldama.Se dio a conocer que el conductor y un pasajero del camión fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como Luis Cortés Urban y Roberto Hinojosa Palacios, sin que se precisaran sus edades ni quién era el chofer y el pasajero.Una de las personas que resultaron heridas fue trasladada grave a un hospital de Río Grande, mientras que las cuatro restantes fueron reportadas como estables. El informe oficial no proporcionó sus nombres.El autobús, número 2042 con placas 07-HA-45 del Servicio Público Federal, quedó volcado con las llantas hacia un lado y con el frente y parabrisas dañado.De acuerdo con el reporte de la autoridad, en la carroza que transportaba a una persona fallecida en un ataúd, dos hombres y dos mujeres, todos originarios del municipio de Miguel Auza, murieron al instante tras el impacto contra el camión.Las víctimas fueron identificadas como Juan Guzmán Turbina, de 37 años; Edmundo Hernández Fernández, de 79; María Ofelia Hernández Esquivel de 49 y María Lourdes Hilerio, cuya edad no fue proporcionada.El informe señala que se trata del dueño de la funeraria, el chofer y dos mujeres que son familiares de la persona difunta que era transportada en la carroza con placas ZFG-474 B. del servicio funerario Núñez.Con el choque el ataúd salió proyectado del vehículo, quedando a un lado de la carretera y el cuerpo fuera.Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande, así como de las corporaciones policiales municipal, estatal y federal, junto con elementos ministeriales y de Servicios Periciales.El Diario acudió ayer a las oficinas de la empresa Chihuahuenses de la Central Camionera, pero los empleados señalaron que no se encontraban los encargados para que proporcionaran información sobre el accidente y si la compañía se encargaría de gastos de traslado de las víctimas y lesionados.Además aseguraron que no se había presentado durante el día familiares de las personas fallecidas y lesionadas. (Salvador Castro / El Diario, con información de Agencia Reforma)

