Reprocha diputado a UACJ que no envíe estudiantes

A pesar de la inseguridad en la Sierra y de la falta de condiciones para el desarrollo laboral, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha fallado al negarse a enviar a sus estudiantes de Medicina para que presten su servicio social en la zona, consideró el diputado del PAN Gabriel García Cantú.García, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado adjudicó a la UACJ la responsabilidad de “cooperar” para que sus estudiantes se mantengan en la zona serrana a pesar de la violencia que se ha vivido en esa región.“Es lamentable que la UACJ no esté cooperando también de una forma para poder sostener a esos pasantes allá en la Sierra, pero sin duda que para nosotros es muy importante darles la seguridad y lo estamos trabajando directamente con el fiscal.“Directamente la Universidad no ha mandado los elementos que se han solicitado, las personas los pasantes que van a cumplir servicios sociales (sic) no han cumplido la misma institución en hacer el 100 por ciento, de mandar a los doctores que van a hacer su servicios sociales”, afirmó el legislador panista.Agregó que una de las propuestas que se han hecho al fiscal del Estado, César Augusto Peniche, y al comisionado de Seguridad Pública, Óscar Aparicio, ha sido la de brindar seguridad personalizada a cada uno de los pasantes para que sigan con el desempeño de su trabajo.El viernes, médicos, estudiantes y pasantes de Medicina de la UACJ marcharon en Ciudad Juárez y Chihuahua para protestar por la inseguridad que enfrentan en municipios como Madera, Galeana, Ignacio Zaragoza, Temósachi, Namiquipa y Matachi, entre otros.Por otro lado, Alejandro Gloria, coordinador de los diputados del PAN, aseveró que resulta preocupante que los médicos vuelvan a hacer, como en años anteriores, víctimas directas de las bandas del crimen organizado.“Muchas veces son médicos que ya van a egresar de sus carreras y lo hacen como un servicio social a las comunidades serranas, por eso resulta lamentable que los delincuentes los ocupen como alfil en sus combates”, dijo el legislador, también integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso.Que el Estado haya sido incapaz de asegurar el trabajo de los estudiantes, consideró Gloria, es una muestra de que la administración del gobernador Javier Corral ha perdido el control en ciertas zonas de la entidad.“Por supuesto que hay una ausencia del Estado, no hay un programa formal desde mi punto de vista donde se estipule claramente una forma reaccionar o de protección cuando lo que se necesita es establecer como una condición de alerta máxima de protección a estos médicos”, agregó.Gustavo Alfaro, secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Legislativo local, dijo que la Sierra de Chihuahua puede considerarse una zona de ingobernabilidad, aunque acotada solamente a esa región.“Podemos hablar de una ausencia, pudiéramos hablar de una parte de ingobernabilidad pero no necesariamente del Estado”, comentó.Dijo que la Fiscalía General del Estado ya ha tomado algunas acciones para asegurar la protección de los pasantes y estudiantes de Medicina para que continúen con la prestación de sus servicios.

