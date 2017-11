Conmemoran veteranos deportados de EU su día

Cargando

Cuando lo deportaron en 1991 la vida de Leopoldo Jáquez se convirtió, como él dice, en una pesadilla.La incertidumbre desde entonces priva en su vida, principalmente en el aspecto económico.El veterano, que se enlistó para prestar servicio en la década de los 60, ahora sobrevive en la cuidad ocupándose como parquero.Su familia radica en Chicago, lo que hace para él todavía más difícil su situación.“Aquí no tengo familia y desde entonces he batallado mucho. Casi no tengo trabajo y ya nadie ocupa”, lamentó.Leopoldo ayer formó parte del acto conmemorativo del Día del Veterano, que se llevó a cabo en las inmediaciones del Puente Córdova-Américas.Leopoldo insistió en que tanto su deportación como la de sus demás compañeros fueron injustas.“No es justo lo que nos hicieron. El Gobierno prometió una cosa y no cumplió”, dijo.En Ciudad Juárez radican 28 veteranos, que fueron deportados en diferentes períodos. En los últimos meses han encabezado diferentes actos y protestas, para reclamar por sus derechos.José Francisco López, integrante del grupo que reside aquí, contó que fue desterrado en 2003. Después de servir en la guerra de Vietnam era algo que simplemente no podía creer.“Muchos compañeros están muriendo. Pedimos atención médica. Trabajamos toda la vida en Estados Unidos y hasta el seguro nos quitaron”, comentó.El acto encabezado ayer consistió en un homenaje a los veteranos caídos y a quienes siguen en pie de lucha, refirió José Francisco.El Día de los Veteranos se conmemora cada 11 de noviembre, para honrar a quienes sirvieron en las fuerzas armadas de Estados Unidos.En abril de este año se abrió aquí un refugio para aquellos que fueron reclutados para combatir en conflictos bélicos y años después fueron exiliados.El movimiento de dichas casas de apoyo inició en Tijuana y se ha ido extendiendo por diferentes regiones.

