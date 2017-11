Desecha 'Santa Bombero' armas de juguete

Los bomberos pidieron a la ciudadanía evitar llevar juguetes bélicos como pistolas, cuchillos y lanzas a su campaña de recolección navideña.En un comunicado, el departamento, dependiente de Protección Civil, exhortó a la comunidad a no donar ese tipo de juguetes, pues son desechados porque no se pueden entregar a los niños.Alfredo Salas, jefe del Cuerpo de Bomberos, dijo que estos juguetes incitan a la violencia y por ello es mejor que la gente invierta su dinero en objetos como balones y muñecos.Todos los juguetes pueden ser nuevos o usados, pero deben estar en buen estado y pueden ser entregados en cualquiera de las 10 estaciones a cualquier hora del día.Salas dijo que todos los bomberos tienen instrucciones de recibir día y noche los juguetes que los juarenses acudan a entregar.El comandante Salas invitó a donar bicicletas que la gente no utilice o que les falten piezas, pues los bomberos las pueden reparar para cumplir el mayor anhelo de la mayoría de los niños, que es tener una.La campaña se llama Santa Bombero y cumple este año 78 de sorprender a niños de esta frontera, sobre todo a los que viven en colonias más vulnerables de la ciudad y carecen de recursos.La iniciativa arrancó el pasado 3 de noviembre en la Estación Central y en esta ocasión, el Municipio espera armar más de 15 mil bolsas con obsequios repartir a los niños juarenses.Igual que en la Navidad de 2016, la entrega será el domingo 24 de diciembre en el parque DIF de El Chamizal, donde se instala la Villa Navideña.El año pasado los bomberos estuvieron en aprietos para reunir los regalos, y a pesar de que hicieron llamados a la población varias ocasiones, no lograron llegar a las 11 mil bolsas. (Fernando Aguilar / El Diario)

