Llaman a diputados a sacrificar ingresos por austeridad

Organizaciones de la sociedad civil criticaron al Congreso por adoptar criterios de austeridad sin recortar recursos de sus propios ingresos y prestaciones.Para el órgano legislativo, la austeridad significó reducir el monto de recursos públicos para su ejercicio, volver comprobables los gastos por viáticos y eliminar esta partida para cambiarla por la de apoyo distrital, sin rebajar aguinaldo ni el resto de sus remuneraciones.Alcides Flores Martínez, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), consideró que los diputados son insensibles ante las necesidades de la población y que su trabajo es desproporcionado con respecto a lo que ganan.“Debemos exigir todos juntos que se modifiquen estos rubros, que haya más recursos para programas sociales, de educación, de seguridad, de vivienda, de apoyos para el sector más necesitado”, comentó.Para el director de Codic, tanto la calidad como la cantidad de trabajo que desarrollan los diputados son cuestionables en virtud de los pocos resultados que se ven.Desde la perspectiva de Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), los legisladores no están haciendo bien su trabajo y prueba de ello es la cantidad de leyes ‘congeladas’ en las que hasta hoy no hay avances.“No están haciendo un trabajo eficiente y efectivo. Por lo tanto, lo que reciben está muy lejos de que se lo merezcan. Cualquier persona que no trabaja es despedida, pero ellos cobran una gran cantidad de recursos y lo están haciendo bien. Es algo desmedido en comparación con lo mal que hacen su labor”, señaló.Ortiz Quintana consideró que la situación será la misma cada año si los ciudadanos no exigen a los legisladores un mejor desempeño.“Los diputados solamente defienden los intereses de un partido y tendríamos que decirles que si no hacen su trabajo conforme a lo que a los ciudadanos nos conviene y queremos, le vamos a dar nuestro voto a otro partido”, mencionó.

