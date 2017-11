Rechazan padres saldar adeudo de escuelas a JMAS

La Asociación Municipal de Padres de Familia advirtió que los planteles de nivel básico no pagarán por el servicio de agua, después de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció la activación de cobros a edificios públicos con grandes rezagos, entre ellos escuelas.Benito Arellano, presidente de la organización, dijo que una vez que la JMAS empiece a hacer llegar las facturaciones, ellos las entregarán a la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD), para que la dependencia estatal asuma esa responsabilidad de pago.“Ya suficiente tenemos con asumir los pagos del gas y el mantenimiento de las escuelas; (…) no vamos a permitir que nos carguen más la mano”, advirtió.Leticia Díaz, agremiada del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que es una incongruencia que el Gobierno estatal quiera cobrar el consumo de agua a las escuelas cuando ni siquiera cubre las necesidades básicas como el mantenimiento de las aulas.La JMAS activó el cobro del servicio que se consume en edificios de los tres niveles de Gobierno. La reactivación incluye a escuelas públicas.De acuerdo con la descentralizada, se ofrecerán facilidades para regularizar los adeudos que tiene el sector público por ese concepto.Hasta este año, el sector público, que incluye planteles escolares oficiales, mantenía un adeudo de más de mil 908 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la misma Junta.Benito Arellano dijo que ha habido casos de escuelas que han alcanzado adeudos de hasta 2 millones de pesos, aunque no especificó cuáles.La dependencia estatal aseguró que por el momento no se realizará ningún corte de servicio en edificios públicos, ya que se espera que los titulares y/o personal administrativo a cargo de cada una de las dependencias acudan a las oficinas para la regularización de las cuentas.“No creo que los padres de familia estén de acuerdo en que se pague, porque si no todos aportan porque no es obligatorio, ¿cómo tendrían que organizarse para hacer ese pago? No se me hace justo que el Gobierno lo quiera implementar”, expuso Díaz.En tanto, Arellano reiteró: “nosotros como padres de familia, no vamos a cubrir esos adeudos”.