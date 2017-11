Opera Licencias a la mitad de su capacidad

El director de Vialidad y Tránsito del Estado, Carlos Reyes López, señaló que tras limpiar y reestructurar la oficina de Licencias Digitales y separar prácticamente a todo su personal y consignar a tres presuntos “coyotes”, esa dependencia en Juárez se encuentra subutilizada.Señaló que ahora se pueden realizar 420 trámites al día en las oficinas de la unidad administrativa del “Pueblito Mexicano”, en avenida Lincoln y en el otro módulo ubicado en la calle Mitla, pero sólo se solicita la mitad.Dijo que la capacidad de atención se incrementó al doble tras aumentar el número de empleados de 11 a 27, lo que permitió brindar el servicio en 20 minutos en promedio para los casos de renovación de licencias y a 3 horas en los casos de primera vez, que incluye un curso de manejo de 2 horas.En este último caso, aseguró que anteriormente se tenía que hacer cita y estar en lista de espera por semanas y ahora ya no, pues se imparten dos cursos diarios.También se dotó a Juárez de una unidad móvil de licencias que brinda el servicio a empresas que lo solicitan.Reyes López refirió que derivado de la denuncia ciudadana en relación a la atención que se brindaba en estas oficinas estatales, a partir agosto comenzó una etapa de reingeniería, con el propósito concretar acciones para mejorar el servicio a la comunidad.La primera acción realizada fue retirar el trámite de carta de no antecedentes penales que se encontraba en las instalaciones de la dependencia, con la finalidad de no mezclar trámites y que no se preste confusión para el público que acuda a las oficinas, así como el propio trámite de operación de licencias, expresó.Así mismo, explicó que se encontraron con una situación de carencia de personal en la parte operativa, por lo que diariamente se emitían 120 licencias por renovación, 80 por primera vez y en el módulo Mitla 40 micas.Señaló que el personal pasó de ocho a 22, para el área de captura, las cuales se encarga de recibir la información del contribuyente, además de que se asignó un encargado de oficina.Actualmente se emiten 180 licencias de renovación y 110 por primera vez, dijo el funcionario estatal. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.