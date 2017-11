Prefieren menores trabajo que escuela

Las patrullas llegaron a la casa de Oscar, de 16 años, cuando el sábado anterior se ausentó del taller de valores. Ese día el adolescente quería trabajar, no asistir a una charla.“Necesito el dinero, en mi casa no me dan dinero”, dijo molesto el adolescente al ser obligado a trasladarse en la unidad oficial a la secundaria estatal número 80 y que le impidieron “echar una losa” con un conocido.Óscar fue canalizado al programa Valórate, que imparte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por maestros del plantel educativo al que asiste y en donde tiene problemas de conducta.El menor es uno de los estudiantes atendidos por la Unidad Especializada en Atención a Centros Escolares (Grupo 16), los cuales recibieron información para la prevención del delito.Tan solo la última semana, este grupo de agentes talleres acudió a 28 planteles escolares durante la presente semana y beneficiaron a tres mil 260 estudiantes de los distintos niveles educativos.Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM, dijo que dependiendo de la problemática presentada en los planteles, los agentes buscan erigir la cultura de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y solidaria en la comunidad, mediante la orientación a niños y jóvenes en edad escolar.También les brindan información sobre valores civiles, morales y familiares, la autoestima y confianza en sí mismos para mejorar la calidad de vida.Los maestros han solicitado a los integrantes del Grupo 16 que lleven a las escuelas, en forma semanal, pláticas acerca de valores, bullying, violencia familiar, violencia en el noviazgo, acoso sexual, seguridad en la calle, peligros de internet, pandillerismo, teatro guiñol, entro otros.Las actividades son realizadas de lunes a viernes, en horario de las solicitudes de parte de los directivos de las Instituciones Escolares, dijo el portavoz. (Luz del Carmen Sosa)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.