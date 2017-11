Violencia pone en jaque a médicos

Cargando

Médicos, pasantes y estudiantes de la carrera, tomaron ayer las calles y edificios escolares en esta frontera y la ciudad de Chihuahua, en protesta por la inseguridad que mantiene en jaque al gremio, principalmente en la Sierra.Los profesionistas pertenecientes a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), denunciaron que por ejemplo, en Gómez Farías, estaban expuestos a la violencia y que los grupos delictivos estaban presentes en las propias unidades donde trabajaban.Tras ser testigos de balaceras e incluso ante el ‘levantón’ del director de la clínica estatal en el poblado, al menos seis estudiantes de Medicina tuvieron que salir del pueblo y regresar de inmediato a esta ciudad.Emilio Camacho, uno de ellos, se quejó de que, hasta antes de ser recibidos aquí por las autoridades universitarias, nadie más que algunos habitantes del municipio se había preocupado por su integridad.“Nos estuvieron concentrando en una sola casa, pero incluso esa casa fue transgredida por un grupo delictivo”, narró. “Hubo gente que se metió al patio donde nos localizábamos. La casa sufrió daños por balas”, agregó.Como prueba de lo que sostuvo, Camacho exhibió unos casquillos percutidos que –dijo– encontraron camino a Juárez cuando se detuvieron a cargar gasolina.Tras una reunión donde fue informado sobre este panorama, el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, reconoció que los pasantes “vivieron momentos complejos, difíciles” y que “definitivamente ya no había garantías de su seguridad”.Una comisión de estudiantes se encontró con él en la Rectoría para demandar seguridad en la asignación de plazas de servicio social, una tarea que le corresponde por completo a la Secretaría de Salud.En respuesta, Duarte Jáquez indicó que la UACJ pedirá a Salud no enviar a sus estudiantes de medicina, odontología y enfermería a municipios peligrosos.El Diario pidió a la Secretaría una postura sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición la dependencia no había respondido a la solicitud hecha a través de la portavoz de la Dirección Médica en la Zona Norte, Linda Sepúlveda Martínez.A manera de protesta, estudiantes del programa de Médico Cirujano de la UACJ próximos a iniciar su servicio social y los que regresaron marcharon desde las inmediaciones del Hospital General hacia la Rectoría para hacer visible su problema.“Queremos plazas de servicio social seguras”, dijo una de ellas. “Nuestros pasantes están siendo víctimas de violencia en todos los lugares de la Sierra y ni la Universidad ni el Gobierno están haciendo nada para protegerlos”, señaló.De acuerdo con el rector de la Universidad, Salud autorizó ya la liberación del servicio social y está enterada de que los pasantes salieron de la zona serrana desplazados por la inseguridad que ahí prevalece.Hace unos días, pasantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) también denunciaron esta situación ante las autoridades.En esa ocasión, documentan archivos periodísticos, la Fiscalía General del Estado (FGE) incluso tuvo que trasladarlos desde Gómez Farías hacia la ciudad de Chihuahua.A la fecha, estudiantes de medicina han tenido que salir de Madera, Galeana, Ignacio Zaragoza, Temósachi, Namiquipa, Matachi y otros municipios del noroeste del estado debido a la inseguridad.En la ciudad de Chihuahua, médicos residentes del Hospital Central protestaron debido a las condiciones de inseguridad en la que han tenido que trabajar en las zonas rurales de la entidad.Desde las 10:00 de la mañana, los profesionistas se reunieron en el Auditorio del Hospital Central, en donde permanecieron hasta las 3:00 de la tarde, para salir en una protesta con destino al Palacio de Gobierno.Expusieron que se niegan a ir a comunidades en donde son amenazados por criminales.“Nos obligan a ir a lugares que saben que son peligrosos, en donde nos han amenazado muchas veces, pero ya no queremos tener que arriesgarnos para poder cumplir con el servicio”, dijeron.A las 3:00 de la tarde los médicos salieron del hospital para realizar la protesta pacífica por las calles del centro de la ciudad para llegar hasta el Palacio de Gobierno, en donde exigieron ser atendidos por el secretario general de Gobierno o por el Secretario de Salud.Sin embargo, la respuesta que recibieron es que será hasta el lunes cuando los pueda atender algunos de los funcionarios públicos.Según comentaron los manifestantes, entre los médicos que acudieron estaban los cuatro pasantes que fueron sacados de Gómez Farías durante la jornada de violencia del pasado miércoles, y destacaron que la camioneta en la que fueron trasladados recibió ataques.“No se puede trabajar en esas condiciones, simplemente es poner en riesgo la vida e insisten en mandarnos a esas regiones, pero no se puede”, dijeron.Precisaron que la protesta permanecerá hasta el lunes, pero seguirá en el auditorio, ya que de lo contrario podrían acusarlos de abandonar su lugar de trabajo.Estudiantes mencionaron que recibieron presiones de directivos de la Secretaría de Salud para que dejaran la protesta, o de lo contrario podrían perder sus lugares”.Por su parte, la Secretaría de Salud informó que para garantizar la seguridad de pasantes y residentes que prestan sus servicios en diversas zonas del estado, se mantiene la colaboración especial con la Fiscalía General y la Comisión Estatal de Seguridad y que a pesar de ser retirados los pasantes en unidades médicas como la de Gómez Farías, no se suspenderá la prestación de los servicios médicos.“Se revisa la reasignación de los prestadores de servicio social en ésa y otras zonas del estado para que no se afecte este procedimiento dentro de la formación de los estudiantes universitarios”, precisó. (Fernando Aguilar / Orlando Chávez / El Diario)

