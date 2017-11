Tras meses sin luz, toman padres escuela

Cargando

Después de tres meses sin electricidad y de haber pagado 100 mil pesos por la colocación de infraestructura de suministro, padres de familia de la Primaria República de Venezuela tomaron en protesta las instalaciones de la escuela.“Nuestra inconformidad es porque después de todo lo que hicimos nos dijeron que teníamos que esperar hasta 40 días para contar con el servicio, el cual ya es necesario porque no podemos ni prender un foco”, dijo Karla Cota, una de las madres de familia.La protesta dejó sin clases a mil 200 niños. Los manifestantes mencionaron que esta fue una acción desesperada, pues estuvieron ya gran parte del verano sin luz y sin usar el aire acondicionado, y ahora tampoco pueden utilizar los aparatos calefactores, que también son eléctricos.El plantel está ubicado en la colonia Parajes de Oriente, en el cruce de la calle Desierto Arábigo y bulevar Zaragoza.Cota explicó que no tienen electricidad desde que arrancó el ciclo escolar, en agosto, cuando después de registrarse en diversas ocasiones desperfectos en los medidores de suministros que los dejaban sin el servicio, les dijeron que se tenía que instalar un transformador para soportar los requerimientos del complejo.“Como no teníamos fondos pedimos el apoyo. Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh) nos ayudó con una tercera parte, pero todo lo demás corrió por parte de actividades que realizamos las mesas directivas de la tarde y la mañana”, dijo.Señaló que el problema venía desde la toma de la calle, por lo que optaron por buscar por su cuenta los recursos para comprar lo que necesitaban.“Lo que estamos solicitando es que nos reconecten la luz, ya con eso. El transformador ya se compró nuevo, sólo era cuestión de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) viniera”, expresó.Otro problema es la hora de salida del turno vespertino, pues debido al Horario de Invierno oscurece más temprano y a falta de luz dentro de los salones han tenido que recortar clases.El transformador costó 83 mil pesos y para instalarlo pagaron también un poste de 22 mil pesos. Del costo total, la Seech les ayudó con 7 mil 500 pesos.“Y aparte de ese poste se tiene que hacer un contrato que tiene un costo adicional, estamos esperando que las autoridades nos apoyen con eso. No son dieron costo, pero nos dijeron que tiene un aproximado de 6 mil pesos”, dijo Gilberto Rodríguez, otro de los padres.Tras la manifestación, empleados de la CFE acudieron al lugar a instalar el servicio y se esperaba que hoy reanudaran clases. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.