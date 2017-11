Descarta delegado crisis en IMSS por falta de personal

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, Christian Rodallegas, aseguró que la falta de personal en algunas clínicas en esta ciudad se debió a un error administrativo y descartó que haya crisis, como lo denunció el sindicato en días pasados.“No hay ningún problema” con el servicio que se ofrece a los derechohabientes, sostuvo durante su visita ayer a esta frontera en la que afirmó que, producto de una malinterpretación, se redujeron los gastos en el marco del fin de año.“Como todos los fines de año empezamos a preparar el cierre que es el 8 de diciembre y todas las áreas que generan gasto empezamos primero a actualizar que todo esté documentado y los gastos hechos estén debidamente comprobados y los que no estén hechos, se hagan”, dijo. “Así también en aquellos techos presupuestales que tienden a verse rebasados, tienen que cuidar que no se rebase”.Comentó que a una instrucción de cuidar el gasto se interpretó que no se contó con personal, por eso no hubo personal de tiempo extra.El Diario documentó el pasado 4 de noviembre que la Unidad Médica Familiar 47 ubicada en la colonia Chaveña no tenía suficiente personal de limpieza, en tanto que la 48 era incapaz de prestar ese último servicio y la consulta dental.Rodallegas aseguró que “no existe una falta de recursos para el personal de tiempo extra, está debidamente respaldado el presupuesto anual desde el año anterior, lo mismo en la cobertura por vacaciones”.Sin embargo, también llamó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a hacer las propuestas de las plazas vacantes para regularizar esa situación, “para cuidar a detalle que no falte” personal.“El asunto es que no por un detalle de mala comunicación en un momento dado se perjudica el servicio”, sostuvo el titular del IMSS en Chihuahua.

