... y otros luchan por impedir cierre de primaria

Con apenas 74 alumnos y carencias en su infraestructura, madres de familia de la Escuela Primaria Salvador Allende se manifestaron ayer en las instalaciones de Gobierno del Estado para exigir que no cierren el recinto educativo.El plantel cuenta sólo con tres maestros, de los cuales uno está por jubilarse y buscan la manera de hacerse de más estudiantes para que se mantenga en funciones.La escuela se encuentra en la colonia José Martí, en el cruce de las calles Eslovenia y Guinea. Las manifestantes aseguraron que el plantel ha prestado sus servicios desde hace 38 años, por lo que cuenta con arraigo entre los colonos.“A nosotros nos dijeron que iba a cerrar la escuela, que ayer (el miércoles) era el último día oficial y que la iban a cerrar, que le hiciéramos como pudiéramos”, reclamó una de las manifestantes durante una reunión que tuvieron con Bernardo Ernesto Valdez, coordinador de Educación en la Zona Norte.Lo anterior luego de que las inconformes se apostaran frente a las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, con pancartas y consignas, exigiendo un alto al cierre de la instancia educativa.Además, las madres solicitaban que les fueran asignados más profesores, pues aun cuando cuentan con seis grupos de primero a sexto, sólo hay tres maestros que ejercen funciones multigrado.Durante la reunión que se desarrolló en presencia de los medios de comunicación y de otras autoridades educativas, Pablo Armendáriz, jefe de Recursos Humanos de la dependencia, explicó que no era posible la asignación de más docentes debido a que cada profesor destinado a clase debe de justificarse con un grupo de mínimo 25 estudiantes.“Estamos hablando que tienen 74 alumnos, ni siquiera alcanzan los tres”, dijo.Ante la inquietud de las madres de familia, indicaron que no existía de momento la orden de cerrar la escuela, y que en todo caso, si se da, será con tiempo de antelación para que encuentren en dónde reinscribir a sus hijos.“No podemos asegurar que esto será hasta el cierre del ciclo escolar. Todo depende de Hacienda, cuando ellos vean la cantidad de estudiantes, ellos pueden pedir que los profesores sean reubicados y que la escuela cierre”, expresó Armendáriz.A esto se suma una serie de carencias en las instalaciones y de las cuales no se han hecho cargo las autoridades educativas desde hace dos años.Debido a que las madres expresaron que no tienen intención de mover a sus hijos a otras de las escuelas del sector, al final se acordó que las autoridades visitarían la primaria hoy a las 11 de la mañana.Además, ellas buscarían la forma de aumentar la matrícula de inmediato, para así defender y justificar el sostenimiento de la escuela.“Los alumnos sí están, pero debido a los rumores de que la van a cerrar se han ido”, dijo otra de las madres. (Karen Cano / El Diario)

