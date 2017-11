Acusan otra vez a pareja por homicidio de mujer

El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género volvió a ejercer acción penal en contra de una pareja a la que considera responsable del asesinato de una mujer, cuyo cadáver fue arrojado a una acequia y fue localizado en junio del 2016.En noviembre del año pasado, un Tribunal de Control no vinculó a proceso a Israel Velázquez Ramírez y a Mayra Anette Villarreal Ibarra, al considerar que no había indicios de su participación en el crimen de Susana Morales Corpus.Sin embargo, el MP reunió nuevos datos de prueba. La semana pasada les formuló cargos, ambos se encuentran detenidos por otro hecho delictivo, y ayer inició la audiencia de vinculación o no a proceso.“Estamos convencidos de que ellos fueron. Esperamos que ahora con la evidencia reunida por el MP ahora sí este nuevo juez pueda tener un criterio diferente y se haga lo que es correcto… ellos tenían la camioneta, en esta se encontraron recibos a nombre de él (Velázquez) y cartas de recomendación a nombre de ella (Villarreal) entonces nos pone a pensar eso.Además el último día que mi madre desapareció, la ven a ella (Villarreal) con mi mamá… queremos justicia para estar en paz”, señaló el hijo de la víctima Jorge Rodríguez Morales.La víctima –quien tenía 44 años, era madre de dos hijos, laboraba en una maquiladora y estudiaba Administración de Empresas– salió de su casa el 26 de mayo del 2016; fue asesinada entre los días 27 y 29 de ese mes en un lugar aún no identificado. Su cadáver se halló el primero de junio en la acequia, a la altura de la calle Bronce.En noviembre del año pasado, un Tribunal de Control dijo que a pesar de que existen varios testigos que aseguran haber visto a Susana con Mayra Anette Villarreal horas antes de que desapareciera y el MP afirmaba que los acusados la asfixiaron, no determinaba qué hizo cada uno de ellos y la víctima nunca fue vista con Israel; sólo a ambos se les vio en poder de la camioneta de la mujer asesinada.Ayer en la audiencia realizada en la cuarta sala de los juzgados, un agente del MP enumeró varias declaraciones rendidas ante esa autoridad por familiares de Mayra Anette quienes afirman que la vieron conduciendo el Jeep Compass con placas del estado de Chihuahua valorado en 100 mil pesos y propiedad de la víctima.Esos testigos también reconocieron a Mayra, a Israel Velázquez y el Jeep a través de fotografías que se les mostraron.El fiscal también presentó al juez un informe en materia de dactiloscopia pero que no se vincula con la evidencia relacionada con el feminicidio si no con ingresos de ambos detenidos a los separos de la Fiscalía; la localización de manchas de sangre en una colcha, un calcetín, en gasas y zapatos así como la recuperación de recibidos y cartas de recomendación a nombre de los acusados que se hallaron en el interior del Jeep.Hasta el cierre de esta nota el juez de Control, Jorge Omar Derat no había resuelto la situación jurídica de Israel Velázquez Ramírez y Mayra Anette Villarreal Ibarra.