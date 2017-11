Tras la deportación, buscan ahora el 'sueño mexicano'

Hace cinco meses que fue deportado de Estados Unidos después de vivir sin documentos en El Paso durante más de 10 años. En su estadía en esta frontera, Jonathan Medrano, de 20 años, de Piedras Negras, Coahuila, pensó cómo salir adelante aquí y no regresar.Ayer recibió del Gobierno estatal un recurso de 30 mil pesos para financiar su proyecto comercial, con el que pretende abrir un taller mecánico para trabajar y hacer una vida digna, junto con un grupo de amigos, ya sin perseguir otra vez el ‘sueño americano’.La Secretaría de Desarrollo Social entregó ayer 30 cheques por 30 mil pesos a cada proyecto individual y familiar de personas migrantes que resultaron acreedoras a este apoyo como resultado de la convocatoria “Programa de Proyectos Productivos de Personas Migrantes”.El recurso es federal y asciende a un millón de pesos, una parte todavía por entregar.“Venimos a entregar apoyos a proyectos productivos que hacen los mismos migrantes para que no tengan que buscar un regreso a Estados Unidos y vean la forma de quedarse aquí”, dijo el titular de la dependencia, Víctor Quintana Silveyra.La mayoría de las ideas de negocio son relativas a venta de comida, producción de artesanías y talleres mecánicos, se informó.Los seleccionados son mexicanos que recientemente fueron deportados. Casi todos son juarenses, pero también hay provenientes de los estados de Coahuila y Durango.Jonathan dijo que dejó a la mitad de su familia en Estados Unidos.“Después de un largo tiempo uno se siente cómodo porque estuve detenido 10 meses todo el tiempo esposado”, manifestó, al señalar que allá hay mucha discriminación a los mexicanos.Por eso, dijo, prefiere quedarse y autoemplearse. “Me siento muy contento, siento una emoción que no puedo describir pero con más ganas de empezar a trabajar de nuevo”.El Fondo de Apoyo a Migrantes es un recurso económico federal destinado a apoyar a los trabajadores migrantes en retorno, para que puedan encontrar una ocupación en el mercado laboral formal, y cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren sus condiciones de vida.“Este es su país, su casa, su patria, y nos indigna el trato de que fueron objeto en Estados Unidos, este apoyo es para que empiecen a construir una vida nueva, con la confianza de que esta es su tierra y nadie los va a correr. Aquí todos son ciudadanos y ciudadanas de primera con todos sus derechos”, expresó Quintana Silveyra.

