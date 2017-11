Van más de 100 por 40 puestos en Consejo Universitario

Con una participación que hasta el cierre parcial ya duplicaba lo registrado en jornadas anteriores, ayer culminó el proceso de registro de planillas para los aspirantes a ser electos en los comicios de renovación del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Hasta ayer por la mañana se había registrado a 148 aspirantes y se esperaba que para el cierre final la cifra pudiera añadir otros 100, informó Francisco Arturo Bribiescas Silva, presidente de la Comisión Electoral de la UACJ, instancia que lleva a cabo el proceso.De los más de 200 aspirantes que se estima podrían registrarse, sólo 40 serán elegidos para integrar el órgano.Hoy inician las campañas al interior de los diferentes institutos de la casa de estudios previo a las votaciones, programadas para el 16 de noviembre.“No se le ha negado la participación a ninguna planilla, todas han sido aceptadas y hemos visto una gran participación. Esto ya es más del doble de lo que se ha registrado en ejercicios anteriores”, dijo.El Consejo Universitario está compuesto por 45 representantes, encabezado por el rector Ricardo Duarte Jáquez y por los directores del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), del Instituto de Arte, Diseño y Arquitectura (IADA), del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) y del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).Los otros 40 son profesores y estudiantes. Cada uno de los institutos cuenta con una representación de 10 miembros divididos en cinco maestros y cinco alumnos.La renovación aplica precisamente para ellos.Es decir que de los 248 aspirantes que estiman podrían registrarse, sólo 40 serán elegidos para integrar el órgano.El proceso de registro inició el pasado lunes por la mañana y hasta ayer, miércoles por la noche, los interesados tuvieron la oportunidad de postularse para aparecer como opción de voto a la comunidad estudiantil.“Este número de planillas refleja una alta participación. No hemos rechazado ninguna, lo cual refleja que no hay un impedimento para nadie mientras cumpla con los requisitos de la convocatoria”, dijo Raúl Alberto Ponce Rodríguez, secretario de la comisión.Éste catedrático aseguro además que la valía del ejercicio estaba garantizado gracias a la participación del Instituto Estatal Electoral (IEE).“La intervención del IEE garantiza que el proceso se realice en la legitimidad y no va a ser manipulado por nadie. El cuento de los votos va a ser en presencia de los mismos maestros”, dijo.Ambos indicaron que respecto a la inconformidad por las urnas electrónicas, este sistema era implementado con fines de agilizar la cuenta de los votos, pues la población estudiantil sobrepasa los 30 mil alumnos.“El mensaje es que estas elecciones están siendo implementadas por sus pares profesores y estudiantes en una comisión integrada por 9 individuos que representan a los profesores de los distintos institutos. Cualquier decisión es colegida y sometida a votación”, dijo Bribiescas Silva.A partir de hoy, ya con las planillas de candidatos registrados, iniciarán las campañas en busca del voto dentro de los institutos de la UACJ.Quienes aspiran a formar parte del Consejo Universitario tendrán hasta el martes 14 de noviembre para buscar el voto del estudiante y del maestro.El miércoles 15 de noviembre será de veda, con el fin de dar un espacio de reflexión al votante. Y finalmente, el 16 de noviembre, se realizarán las elecciones de los 40 integrantes del Consejo Universitario.Los integrantes que resulten electos en este proceso estarán en funciones desde enero a diciembre de 2018, y tendrán entre sus responsabilidades la de elegir al próximo rector de la máxima casa de estudios, que ejercerá en el período 2018-2024.

