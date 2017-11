Sola, lidia enfermedad de sus gemelos

Cargando

Casi al pie del cerro, Violeta, José Antonio, Alexis, Leonel y su perro Chihuahua viven en una humilde casa prestada de la colonia Hermenegildo Galeana, que pronto van a tener que desalojar porque su propietario les dijo que la vendió hace cuatro meses.Como no tiene a dónde ir, la familia se siente preocupada. Todos saben que, cuando menos lo esperen, un día deberán sacar todas sus cosas y buscar un nuevo lugar para residir.Pero aun con esta amenaza a cuestas, el menor de los problemas en este momento es la vivienda, dice Violeta, una madre de 38 años que se hace cargo de todas las otras vidas que conforman el hogar.Alexis y Leonel, gemelos de 12 años, comparten no sólo su sangre, sino las secuelas de su prematuro nacimiento a los seis meses, pues ambos sufren parálisis cerebral infantil.Sin embargo, con la ayuda de sus fármacos antiepilépticos, Alexis tiene que lidiar además con la posibilidad de experimentar convulsiones producto de la epilepsia que agrava su cuadro clínico.Como el único sostén que es del hogar desde hace años, ella tiene que salir a trabajar todas las noches para llevar cada semana menos de 900 pesos que deben servir para alimentarse, pagar los servicios y comprar los medicamentos que a veces no tienen en el Seguro Social.Risperidona, Clonazepam y Fenitoína, los compañeros diarios de Alexis, medicamentos que debe tomar religiosamente este adolescente al que le gusta descansar en la improvisada sala de la vivienda donde hay una gran cama que comparte con su hermano.En medio de este drama que padece sin la ayuda de otros adultos, uno más hace a Violeta sentirse agobiada: la imposibilidad de José Antonio de estudiar la secundaria, una oportunidad que la necesidad de cuidar a sus hermanos le arrancó.Obligado a consagrar sus madrugadas a la atención de los dos, el adolescente de 15 años es la única persona que le ayuda a la mujer a hacerse cargo de Alexis y Leonel, quienes requieren muchos cuidados en virtud de la condición en la que se encuentran.José Antonio actúa como el tutor de los pequeños porque no hay nadie más que pueda hacerlo mientras su madre trasnocha en una maquiladora de la ciudad, donde trabaja como operadora seis horas.Violeta no quiere ni puede dejar su empleo, que no le deja a veces ni para comprar pañales.Gracias a que está dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta dependencia le proporciona a sus hijos el tratamiento que mantiene a raya los padecimientos de orden neurológico que los han llevado al grado de dependencia en el que hoy están.“Antes vivía mi papá y él me sacaba adelante”, recuerda la madre de 38 años. “Antes no descuidaba a mis hijos, pero tuve que entrar a trabajar por ellos y ahora tengo cinco años luchando sola. Eso ha sido muy fuerte. No sé qué hacer a veces o cómo sacarlos adelante”.Conmovidas por esta historia, un grupo de mujeres reunidas en torno a una página de Facebook denominada “Pinky Promise” organizan un bazar para recaudar fondos para esta familia.El evento será este domingo en la Nogalera de Don Beto, situada en la calle Chínipas 1217, en el fraccionamiento Arcadas entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde.Como ellas, quienes deseen ayudar a Violeta y a sus hijos pueden contactarla directamente en su celular: (656) 553-4491. (Fernando Aguilar / El Diario)- Un bazar para recaudar fondos para esta familia se realizará este domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la Nogalera de Don Beto, en la calle Chínipas 1217 del fraccionamiento Arcadas- Puede contactar a Violeta en el celular (656) 553-4491