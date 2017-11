Llegan ante Tribunal por violencia familiar

Dos casos de violencia familiar fueron presentados ayer ante tribunales de Control. Uno de los procesados fue acusado de haber insultado y amenazado de muerte a su madre y otro de haber rociado con gasolina a su pareja sentimental.Sergio Osvaldo M. O. y Érick Isaac Puereco Vázquez quedaron sometidos a prisión preventiva por seguridad de las víctimas.Sergio Osvaldo –cuya identidad quedó bajo reserva por determinación del juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez– fue trasladado ayer a la novena sala de los juzgados locales para que se analizara si fue legal la detención y la retención.El agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso le informó al Tribunal que el lunes pasado aproximadamente a las 18:00 horas Sergio Osvaldo insultó y amedrentó a su madre de unos 75 años de edad luego de que le pidió unas cobijas y ella se tardó en llevarlas.Al parecer el ahora procesado le dijo a su mamá que tenía una pistola y que la iba a matar.Además de esta causa penal, la número 2711/17, contra Sergio Osvaldo se han iniciado otros dos procesos penales también por el delito de violencia familiar cometidos en contra de la misma víctima.En tanto que Érick Isaac Puereco Vázquez –cuyo nombre no fue reservado– quedó a disposición de la juez de Control Rocío González Lara.Contra él se ejecutó una orden de aprehensión y ayer fue trasladado a la décima primera sala de la “Ciudad Judicial”, en donde una agente del MP dio a conocer al Tribunal que el pasado 8 de octubre en una casa en la calle Tildio de la colonia Granjas de Chapultepec, ejerció actos abusivos de poder tendientes a controlar a Juana Alvarado.La representante social explicó que Puereco Vázquez cerró la vivienda con candado, roció con gasolina a la víctima y la amenazó con quemarla.En ambos casos, los agentes del MP solicitaron a los tribunales la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva, por estimar que los sospechosos representan un riesgo para las víctimas.En el segundo de los casos, la fiscal señaló que Puereco no tiene intención de someterse al proceso penal pues el 19 de octubre acudió a una audiencia para que le formularan cargos por este hecho pero minutos antes de que iniciara la diligencia se salió de la sala bajo el argumento de que se iba a cambiar de zapatos y no regresó.Tanto el juez Mendoza Rodríguez como González Lara admitieron le impusieron a los acusados un año de prisión preventiva.

