Tras balacera, claman por ayuda oficial

Madres de familia del Jardín de Niños Amado Nervo, ubicado en el ejido El Sauzal, urgieron a las autoridades municipales la mejora de los servicios públicos, ya que junto al plantel se encuentran cúmulos de basura y pese a las gestiones realizadas son ignoradas.El martes anterior, justo frente al plantel educativo, una pareja fue asesinada mientras los niños disfrutaban del recreo por lo que los niños se tiraron al suelo a petición de las educadoras.Después del doble crimen, las quejosas lamentaron que el hecho violento ocasionara que el nombre de la escuela trascendiera públicamente, cuando maestros y padres han trabajado por el plantel ante el abandono oficial.“Nosotros hemos hecho hasta los señalamientos viales, porque aunque hemos pedido el apoyo, no nos escuchan”, dice Berenice Socorro Martínez, encargada de la seguridad vial del plantel y quien hizo su propio “alto”.“Necesitamos que nos apoyen para que pase la basura y se lleve todo lo que está en el terreno contiguo”, dijo la voluntaria, quien se desempeñó como guardia de seguridad privada y los conocimientos adquiridos los utiliza en su labor de vigilancia.El servicio de recolección de basura pasa los martes y jueves, sin embargo, los muebles abandonados y el escombro no se lo llevan, por lo que en el predio abandonado se están acumulando y generan un problema de salud pública que afecta principalmente a los niños.“Los niños tienen problemas de alergias por el polvo porque la colonia no está pavimentada, tenemos la basura aquí a lado y no tenemos drenaje, por lo que los olores fétidos son permanentes”, se quejaronLa entrevistada dice que en esta zona habitacional tienen muchos problemas a causa de la inseguridad.“No hay patrullaje, ya hemos pedido la presencia policiaca y no nos hacen caso”, dijeron otras madres de familia, lo cual es apoyado por integrantes del comisariado ejidal.“Está muy mal esto de la violencia en Juárez, que pasen asesinatos cerca del kínder donde hay niños pequeños están muy mal”, agregaron.Las vecinas dijeron estar dispuestas a trabajar con las autoridades para resolver la problemática que padecen, en tanto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, dijo que la coordinación entre vecinos es muy importante y en materia de seguridad se necesita el apoyo total de la ciudadanía.• Patrullaje• Destilichadero• Drenaje• Mantenimiento al preescolar

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.