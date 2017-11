Volverán a poner velador en escuela robada tres veces

Tras registrarse una serie de robos en la Escuela Primaria Federico De La Vega, autoridades escolares indicaron que restablecerán el servicio de velador.“Es una situación atípica, tuvimos un problema con los recursos y se suspendió el servicio, apenas pasó eso y se metieron a robar. Veremos la manera de restablecerlo”, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte.Alaín Bustos Varela, director de esta escuela, dijo que ayer las cosas habían amanecido en orden y no habían vuelto a ingresar.El lunes dieron a conocer que sufrieron tres robos consecutivos, en los que se llevaron 3 aparatos calefactores hasta con los tanques de gas.El primero lo registraron la mañana del martes 31 de octubre, y que entonces descubrieron que habían ingresado a uno de las trailas y se habían robado un calentón y su tanque.El segundo robo fue exactamente igual, y se registró el viernes 3 de noviembre; y finalmente, este lunes 6 de noviembre se llevaron el tercer calentón, con lo cual los han dejado prácticamente desprotegidos para el invierno.“Pedimos el apoyo a la comunidad de que si observan algo raro alrededor de la escuela, que llamen a las autoridades competentes”, dijo Soto Moreno.La funcionaria dijo que no se tenía registro de robos en otras escuelas en lo que va del actual ciclo escolar. El único caso que se ha registrado es el de la primaria federal Independencia, en la que también irrumpieron pero no se robaron nada y sólo cometieron actos vandálicos.En el caso particular de Escuela Primaria Federico de la Vega, este año sufrieron de dos rachas de atracos. La más reciente fue registrada durante la última semana de marzo de este año, cuando la escuela fue blanco de una serie de 6 robos que se dieron durante las noches por espacio de una semana.En enero tuvieron otra serie de robos. En aquella ocasión fueron tres, uno por semana.Desde hace dos años que el plantel trabaja en Cerradas de San Pedro, un fraccionamiento de nueva creación. Desde entonces, el recinto trabaja a través de aulas móviles y en un terreno arenoso cercado con malla y sin mayor protección que un candado.En ciclos anteriores contaron con velador y los primeros robos se dieron luego de que se cancelara ese beneficio.Tras varias manifestaciones, a finales de junio, se decidió devolverles nuevamente por parte de las autoridades educativas el servicio de un vigilante nocturno, sin embargo les fue retirado nuevamente hace un mes y los robos han vuelto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.