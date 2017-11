Familiares visitan aquí a integrantes de la comuna

Los 26 estadounidenses que fueron resguardados aquí por autoridades migratorias tras la detención de Orson William Black Jr., un presunto pedófilo buscado por el Gobierno de Estados Unidos, no habían sido repatriados hasta ayer.En el transcurso del martes trascendió que representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitaron a estas personas para verificar que no se hubieran transgredido sus derechos, mientras estaban alojados en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM).Sin embargo, el INM mantuvo en secrecía los detalles del contacto entre la CNDH y las presuntas víctimas.Algunos familiares de los estadounidenses arribaron ayer al puente internacional Reforma para visitarlos. Lo hicieron a bordo de una camioneta con placas del estado de Utah.Al llegar los recibió una trabajadora del INM, quien les dio el ingreso a las instalaciones, pero se desconoce si se concretó una visita con ellos.Las personas aseguradas tenían una estancia ilegal en México.Lo que trascendió fue que su estado de salud se consideró normal, por el médico que los revisó cuando llegaron a esta frontera después de ser retenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que en un operativo capturó a Black, de 55 años, en el municipio de Cuauhtémoc.El Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez inició junto con las autoridades migratorias de México desde la noche del domingo pasado el proceso de repatriación asistida, que se podría concretar de un momento a otro.Al lugar también llegó la abogada Angélica Torres, quien busca la representación de las víctimas, pero no dijo si se está buscando la permanencia de éstas en este país o darle seguimiento al caso por el que fueron retenidas, pues se encontraban con un hombre que practicaba la poligamia.Torres, quien hasta el cierre de esta edición no tomaba el caso legalmente, dijo que para poder hacerlo necesitaba servicios de traducción con el fin de que los extranjeros la acepten o no como su abogada.El Diario contactó al Consulado estadounidense en esta ciudad para conocer detalles sobre su participación en el proceso, pero funcionarios de la vocería indicaron que no había nadie disponible para emitir una declaración oficial al respecto.

comentarios

