Ante tribunal, madre de bebé que murió calcinado

La mamá del bebé de ocho meses, quien murió tras sufrir quemaduras en el 82 por ciento de la superficie corporal, ayer fue puesta a disposición de un Tribunal de Control acusada de ser autora del delito de homicidio agravado en comisión por omisión.Melissa Cristina K. CH., –quien tiene dos nacionalidades, mexicana y alemana– quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.El Ministerio Público (MP) no le formuló cargos al padre de la víctima.Las autoridades tuvieron conocimiento de la muerte del pequeño Dante Vladimir Zamora Koehn, el domingo pasado a las 03:45 horas luego de que médicos del Hospital 66 del IMSS reportaron que el pequeño había sido ingresado minutos antes a ese nosocomio con quemaduras de primero y segundo grado casi en la totalidad del cuerpo y había fallecido.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron comisionados para atender la denuncia y al llegar al Hospital se entrevistaron con el médico Sergio Campa Rosete, quien informó del deceso y señaló a los padres del bebé.Los agentes se entrevistaron con los padres del pequeño, Melissa Cristina K. CH., y José Alberto Z. N., quienes se encontraban en “aparente estado de ebriedad” y refirieron a los uniformados que minutos antes se encontraban en un convivio en el rancho “Cinco Hermanos” en Ojo de la Punta del poblado de Samalayuca y colocaron a su hijo en un portabebé junto a un calentón para que no tuviera frío.Los tutores también dijeron que mucho tiempo después se dieron cuenta que el bebé estaba totalmente quemado y lo llevaron a la Clínica 66. Por lo que a las 04:40 horas del domingo, los preventivos formalizaron la detención de ambas personas y cinco horas después las consignaron al Ministerio Público (MP) del fuero común.Ayer dos agentes del MP de la Unidad de Delitos Contra la Vida presentaron ante el juez de Control, Jorge González Rodríguez, sólo a Melissa Cristina.El juzgador declaró legal la detención y la retención, luego de que los abogados particulares que la representaron señalaron que no tenían ningún argumento a favor de su representada.En la etapa de formulación de cargos, la fiscal precisó que la víctima estaba bajo el cuidado de su madre y ella lo colocó en un portabebé que puso en el piso a una distancia de un metro de un calentón de leña, sin supervisión.La representante social también precisó que el portabebé se incendió por trasferencia de calor por radiación y el pequeño sufrió quemaduras en el 82 por ciento de la superficie corporal y esto lo llevó a la muerte.El cadáver del pequeño fue ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) bajo el registro SIEC número 1726/2017.Ayer la madre fue acusada del delito de homicidio agravado contemplado en los artículos 123, 124 y 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua a título de comisión por omisión en términos de lo previsto en el Artículo 16 fracción I e incisos C y D.En el apartado 16 se señala “en los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si” fracción I “es garante del bien jurídico, por” inciso C “generar el peligro para el bien jurídico con una actividad precedente imprudencial” y D “hallarse en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o sobre quien se ejerza la tutela”.Ante la acusación Melissa Cristina decidió no rendir declaración.Familiares de la mujer acudieron a la diligencia y uno de ellos habló con el juez para pedirle ayuda. González Rodríguez se limitó a decirle que en la siguiente audiencia resolvería la situación jurídica y le recomendó hablar con sus abogados.

