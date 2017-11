Se intoxica el primero y aún no es invierno

Aún no inicia el invierno y ya se registró la primera persona intoxicada con monóxido de carbono de la temporada, reportó la Dirección de Protección Civil del Municipio.“Todavía ni empieza el juego y ya nos metieron 1 a 0”, dijo el director de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza.El caso ocurrió a las 3 de la tarde del pasado domingo en la colonia Puerto Castilla 1, en las calles Puerto Chihuahua y Puerto Sonora.La víctima, un hombre de 34 años, se intoxicó mientras se duchaba dado que ingresó al baño con un calentón conectado a un cilindro de gas butano de 45 kilos.La persona fue atendida en el lugar por paramédicos del Departamento de Rescate y trasladada al Hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de donde fue dada de alta horas más tarde.El director de Protección Civil dijo que el hombre encendió el calentador también para templar la casa, sin dejar al menos una ventana abierta para la ventilación.“Estaba completamente encerrado”, señaló Matamoros Barraza.Esta es la primera víctima no mortal del también llamado “asesino silencioso” en la temporada.De acuerdo con las estadísticas, enero y febrero son los meses en los que se presentan más casos fatales derivadas del monóxido.Hasta enero de este año, en Juárez se registraban 59 personas atendidas debido a intoxicación por monóxido de carbono. Dos de ellas murieron, según la dependencia municipal.El funcionario mencionó que seguirán exhortando a la ciudadanía para que extreme precauciones ante las bajas temperaturas.Indicó que están por llegar 10 mil trípticos que repartirán en colonias de la periferia –donde la mayoría de las familias utilizan calentones de leña– con información sobre el uso de estos aparatos.“De hecho no deben meter boiler a la casa, estos aparatos deben estar afuera siempre y la recomendación es no ingresarlos, y además dejar una ventana abierta cuando enciendan el calentón”, señaló. (Javier Olmos / El Diario)•No dejar encendidos calentones durante la noche• La última persona en acostarse, debe apagar el calefactor• Mantener lejos del calentón cualquier artículo que pueda encenderse• No tener dentro de la vivienda tanques de gas, por chicos que sean• No utilizar mangueras de plástico en conexiones• Revisar y limpiar los calentones antes de reactivarlos en la temporada• Acudir con personas calificadas• Al tener encendido el aparato, ventilar la vivienda abriendo unos 15 centímetros dos ventanas• Ante cualquier incidente llamar al 911

