Elefante blanco, en deterioro

En medio del abandono el Centro de Formación Integral y Profesional para la Prevención y Atención a las Adicciones (CFIPAA) comienza a ser rodeado por la maleza, como signo de deterioro.Sólo una pequeña parte del inmueble está ocupada, y es la que corresponde a actividades administrativas.El resto del complejo, destinado desde un principio a la atención interdisciplinaria de personas con problemas de adicciones, luce casi tal y como se inauguró: vacío.A través de un recorrido realizado por este medio en el lugar, se constató la presencia de algunos empleados en las oficinas de administración, así como la de un velador que se encuentra en el área de estacionamiento, en dónde apenas lucían estacionados, ayer, una unidad con logos gubernamentales y un par de vehículos particulares.En el interior del edificio en funciones sólo fue observado mobiliario de oficina, y una trabajadora indicó que la persona encargada de brindar información respecto al lugar, estaba en la coordinación de Chihuahua.El CFIPAA se ubica en el cruce de las calles Ribera de Águila Blanca y Ribera de Estocolmo.Está construido sobre un terreno baldío, que colinda con decenas de casas abandonadas.En apariencia, las condiciones del lugar son buenas. No hay rupturas en la fachada y la pintura luce en buen estado, sólo un montón de maleza sobresale en la parte trasera.Ayer, se dio a conocer que a siete años de su construcción, tras cambios de nombre y una inauguración, el centro que pretendía tratar las adicciones en Juárez está en el limbo.Víctor Manuel Talamantes Vázquez, subdirector médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, dijo el lunes que no hay ningún avance en el CFIPAA.“Realmente no hay condiciones ahorita óptimas como para echarlo a funcionar, estamos buscando otro tipo de alternativas para buscar la rehabilitación de pacientes con el problema de las adicciones, pero, por lo pronto, en cuanto al CFIPAA no hay nada”, dijo el funcionario.

