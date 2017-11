Se desploma más de un siglo de historia

Cargando

Guadalupe— Micaela lleva sus manos al rostro y con voz afligida narra que al salir de misa, la iglesia se derrumbó. Fue el domingo 5 de noviembre.La pared del presbiterio y un enorme vitral que detallaba la aparición de la Virgen de Guadalupe, cayeron sobre el altar. El Cristo crucificado quedó sepultado entre los escombros.La afectación que sufrió el edificio histórico, construido antes de 1905, agobia a los feligreses, ya que existe el riesgo de que la parroquia de Guadalupe permanezca cerrada para la fiesta patronal, que es el 12 de diciembre, cuando se conmemora la aparición de la Guadalupana en el cerro del Tepeyac.El reto es enorme y muchos se preguntan ¿podrá Guadalupe reconstruir su templo?“Sí”, afirma el párroco Jesús Eduardo Mendoza García. Él cree en el milagro al llegar a una comunidad que a pesar de la violencia resurge y día con día muestra su fortaleza.Guadalupe es la comunidad fronteriza vecina de Ciudad Juárez y se encuentra a aproximadamente a unos 60 kilómetros de distancia. Al norte colinda con Fabens, Texas, y entre su población se encuentra un elevado porcentaje de mexicoamericanos.La mayoría de los residentes profesa la religión católica y en esta parroquia han sido oficiados las bodas, bautizos y funerales de sus habitantes; incluso, muchas personas que huyeron por la violencia vienen a misa y regresan a sus casas donde han migrado.Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudirán a evaluar los daños de la estructura y una vez emitido el dictamen se tendrá conocimiento del costo de la reparación.Por ser un edificio histórico cuenta con un seguro de daños, sin embargo, este no cubrirá el total de la rehabilitación, por lo que será necesaria la labor de la comunidad para rescatar el templo, explica el párroco.“El ánimo existe, hay quienes ya se han acercado a preguntar para colaborar con donativos, con material, con mano de obra, existen las ganas de salir adelante.“La reconstrucción de la iglesia del pueblo es reconstruir nuestra propia vida. No hemos perdido la fe y la esperanza”, asegura.Las causas del derrumbe fueron la humedad y el tiempo, resume el director de Protección Civil Municipal, Ignacio Román.“El lado posterior del edificio está húmedo, ya había grietas entre los muros de adobe. Por ser muy antigua la construcción la pared se sumió y colapso parte del edificio”, explica.El Gobierno Municipal colaborará con maquinaria para retirar los escombros y rescatar el Cristo. Todos esperan que haya sufrido el menor de los daños pero, al igual que el edificio, la sagrada imagen es muy antigua.Esta parroquia, dice, tiene más de 112 años.Aunque el registro más antiguo que se tiene del templo de Guadalupe es 1905, su funcionamiento puede remontarse a la misma fundación de esa comunidad en 1849 por parte del padre Ramón Ortiz, padre de la misión de Guadalupe en la villa Paso del Norte.Tras el fin de la guerra de Estados Unidos contra México y la pérdida de la mitad del territorio nacional, muchos mexicanos fueron desplazados al ser despojados de sus propiedades; algunos siguieron en el lado estadounidense, pero también hubo quienes prefirieron irse a territorio mexicano cargando hasta con sus muertos.Por ello, en 1849 Ramón Ortiz fue comisionado por el Gobierno mexicano para que se encargara del traslado de los connacionales que no quisieron perder su nacionalidad.Acudió a Nuevo México, donde encontró que centenares de mexicanos querían irse a México por miedo a ser esclavizados y por no tener bienes ya. La mayoría eran de las clases más pobres.En Santa Fe, fue recibido por las nuevas autoridades quienes pensaban que no tendría éxito y se ofrecieron a proporcionar transporte a los mexicanos que buscaran la repatriación. Sin embargo, nada más en San Miguel del Vado recibió 900 solicitudes de asistencia de repatriación.Lo anterior molestó a las autoridades de Nuevo México, quienes vieron en Ortiz “un peligro para la paz” y le pidieron que no reclutara directamente a las familias mexicanas. También buscaron que el gobierno diera fin a la repatriación, puesto que requerían mano de obra casi esclava para sus agricultores, ganaderos y mineros.Estados Unidos estableció que el tratado de Guadalupe Hidalgo no había cubierto la repatriación, y la actividad de Ortiz fue considerada ilegal.México protestó por el acoso que recibió Ramón Ortiz, quien se vio obligado a regresar a Chihuahua, donde el gobernador, el general Ángel Frías, le otorgó facultades para “anunciar y dar la posesión de la tierra que se necesita para formar nuevas ciudades”.En Chihuahua, las ciudades principales construidas por los repatriados de Nuevo México fueron Guadalupe y San Ignacio, hoy Praxedis G.Guerrero (1849), La Mesilla (1850), Refugio de los Amoles (1852) y San Tomás de Iturbide (1853).La tarde del domingo el sacerdote concluyó el servicio religioso del mediodía y se fue a su casa. Poco después de las 2 de la tarde escuchó como si el viento azotara láminas y un vecino le avisó que una pared de la parroquia se había derribado.Desde entonces el párroco ha pasado consolando a la feligresía, que ha llorado al ver cerradas las puertas de la parroquia de Guadalupe por tiempo indefinido.“El mismo domingo hubo personas que al darse cuenta de lo que sucedió vinieron aquí, sobre todo las personas de la tercera edad que han visitado esta iglesia desde que eran niños y al ver lo que pasó se les salían las lágrimas”, dice el recién nombrado párroco de Guadalupe.El sacerdote asegura que las misas serán oficiadas en los mismos horarios en el Centro de Evangelización del Valle, que se encuentra en el mismo predio que la parroquia.El mobiliario recuperado se trasladó a la pequeña cabaña.“Ya se acondicionó con las bancas que rescatamos y en el caso de las fiestas se van a seguir celebrando para la Santa Patrona del pueblo. Hay que festejarla”, dice Mendoza García.“Existen las ganas, vamos a salir adelante”, dice el sacerdote.Micaela y cientos de creyentes católicos tienen fe en ello.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.