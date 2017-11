En el olvido, centro contra adicciones

Asiete años de su construcción, tras cambios de nombre y una inauguración, el centro que pretendía tratar las adicciones en Juárez está en el limbo.Víctor Manuel Talamantes Vázquez, subdirector médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, dijo que hasta ahora no hay ningún avance en el Centro de Formación Integral y Profesional para la Prevención y Atención a las Adicciones (CFIPAA).“Realmente no hay condiciones ahorita óptimas como para echarlo a funcionar”, dijo. “Estamos buscando otro tipo de alternativas para buscar la rehabilitación de pacientes con el problema de las adicciones, pero, por lo pronto, en cuanto al CFIPAA no hay nada”.El CFIPAA fue anunciado como parte de los proyectos de restauración del tejido social de la estrategia Todos Somos Juárez, puesta en marcha por el expresidente Felipe Calderón tras la mayor crisis de inseguridad que detonó en esta frontera a partir de 2007.Todavía el año pasado, en el marco de su inauguración en abril, la Secretaría de Salud del Gobierno federal lo presumió como un “novedoso centro de atención en las adicciones” en marcha único en Latinoamérica. Pero hasta hoy no se ha echado a volar por ningún gobierno.Apenas a mediados de septiembre, con datos del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) de esa dependencia federal, El Diario publicó que Juárez es el municipio del país que concentra el mayor número de personas que usan, abusan y dependen de las drogas.Anteriormente, esta unidad, que se ubica en el fraccionamiento Riberas del Bravo, en el suroriente de la ciudad, se llamaría Centro de Atención para Niños y Adolescentes (CANA).Sin embargo, ni antes de su inauguración, las autoridades sabían qué hacer con ese centro, pues originalmente iba a ser un centro comunitario del Municipio, entidad que finalmente lo cedió al Gobierno del Estado.En aquel momento, Raúl Montoya Jara, entonces coordinador de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceeadic), había dicho que primero se capacitaría al personal que trabajaría en el lugar y que sería en enero del año en curso cuando la segunda etapa sería abierta.Ayer, Talamantes Vázquez reconoció que no se siguen brindando estas capacitaciones al personal.El centro, ubicado en el cruce de las calles Ribera de Águila Blanca y Ribera de Estocolmo de la primera etapa del fraccionamiento Riberas del Bravo, fue construido en el 2010 mediante el programa federal “Todos Somos Juárez”.Originalmente se proyectó para un centro comunitario municipal, pero finalmente se optó por crear un Centro de Atención para Niños y Adolescentes, principalmente en el área de prevención de estupefacientes.Fue planeado desde las mesas de “Todos Somos Juárez” con participaciones federales y estatales, mientras que el Municipio aportó el terreno.Su operación se frenó por la falta de recursos del Gobierno local, se argumentó entonces.Luego del traspaso del complejo al Estado, la construcción ubicada en un terreno que abarca 18 mil 177 metros cuadrados, cambió su objetivo para convertirse en el Centro de Formación Integral y Profesional en la Prevención y Atención de las Adicciones, un órgano de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones.Antes de ceder el recinto, se recibió un subsidio federal por 5.1 millones de pesos, del cual se utilizó un millón 717 mil 441.17, de acuerdo con información oficial de la Dirección General de Desarrollo Social, para adquirir el nuevo equipamiento.En marzo de 2015 el Municipio cedió el edificio al Gobierno del Estado para que Servicios de Salud de Chihuahua lo operara como centro vs las adicciones.En abril de 2016 fue reinaugurado por el gobernador César Duarte, pero hasta hoy sigue sin funcionar, pese a los millones de pesos que se invirtieron en su edificación y equipamiento. (Fernando Aguilar/El Diario)

