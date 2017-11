Reconocen a policía heroína

El Ayuntamiento reconoció ayer con una placa a la agente de Seguridad Pública, Tania Valeria Silveyra de la Riva, de 27 años, quien intentó auxiliar a una mujer de su pareja sentimental, y éste la arrolló con su vehículo.Sin embargo, tras estos hechos la oficial declaró antes de recibir el reconocimiento en sesión ordinaria de Cabildo, que no sintió apoyo jurídico de la corporación, ya que su agresor fue acusado por el abogado que le asignaron por lesiones y no por tentativa de homicidio.Aseguró que el sujeto se encuentra libre, y debido a la deficiente defensa, contrató y pagó un abogado privado para que lleve el caso.“No lo han detenido porque se encuentra amparado”, mencionó Tania.Los hechos ocurrieron el 3 de junio pasado a las 12:30 de la noche en Pascual Orozco y avenida Azteca.Tras esos acontecimientos, Tania ingresó 10 veces a cirugía, tiene una varilla de aluminio, cuatro clavos e injertos sobre injertos en su pierna izquierda, y se encuentra en una silla de ruedas.“Siento satisfacción por mi trabajo, pero siento que no me regresan lo que tenía, mi movilidad, mi ambiente, mi trabajo porque en verdad me gustaba, mis estudios los perdí”, mencionó casi al punto del llanto.Detalló que el día de los hechos, acababa de salir de su turno e iba a bordo de su automóvil que estaba ponchado, cuando una mujer que iba a pie le hizo señas para que la auxiliara de su esposo, quien la iba persiguiendo para atropellarla.Dijo que como iba con una llanta averiada se bajó de su auto para apoyarla y esperar ambas al esposo de la agente.Explicó que cuando todavía estaba en la calle y la mujer en la banqueta, llegó el agresor a bordo de un vehículo y le pasó el automotor encima.La oficial acudió ayer en compañía de su familia a recibir el reconocimiento que tomó de manos del alcalde Armando Cabada, y enseguida empezó a llorar.La familia de la policía pidió apoyo al presidente municipal, quien aseguró que tendrá todos sus derechos y agendó una cita para atenderla esta semana.Cabada declaró al final de la sesión que el Municipio buscará, dentro de lo legal, apoyar económicamente a la policía. “Yo estoy de acuerdo con ella, pues un reconocimiento no basta, no es suficiente”, mencionó el alcalde.Además, ante la situación económica de los juarenses, el Cabildo exhortó al Congreso y al Gobierno del Estado para que reduzca el costo de las licencias de conducir.Este punto de acuerdo se presentó por la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Laura Yanely Rodríguez Mireles.

