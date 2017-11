Arremete Corral vs El Diario por exhibir uso de avión oficial

El gobernador Javier Corral Jurado arremetió ayer contra El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua por la difusión del presunto uso de una aeronave de la flota del Gobierno del Estado en sus vacaciones del pasado fin de año en Mazatlán.A través de sus cuentas en redes sociales, Corral afirmó que “hoy nuevamente me calumnian” y aseguró que todos los viajes personales que ha hecho, estando de vacaciones o no, los ha pagado con recursos provenientes de su bolsillo, sin hacer uso de las aeronaves del Estado y atribuyó la información difundida a un golpeteo en su contra.El mandatario lanzó su mensaje en respuesta a la información publicada por El Diario respecto a los vuelos que realizó, en compañía de su esposa y de su capitán de escoltas, los días 29 de diciembre de 2016 y el 2 de enero de este año, con destino Juárez-Mazatlán, y Mazatlán-Chihuahua, respectivamente, a bordo de una aeronave King Air, propiedad del Gobierno, de acuerdo a un informe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, con folio 111382017 obtenida para la indagación periodística.“La información relativa a que viajé a Mazatlán en alguna aeronave del Gobierno del Estado para mis vacaciones de diciembre pasado, es falsa. Tenemos por supuesto todos los elementos para demostrar que no es así...”, expuso en Facebook y Twitter sin mencionar su viaje a ese destino de Sinaloa.Acusó que la nota de El Diario tiene el propósito “de modificar nuestra decisión de retirarle a esta empresa la partida anual de más de 100 millones de pesos que les daba César Duarte para ocultar y callar sus trapacerías y los viajes, esos sí personales, familiares y de promoción político electoral que realizaba el ex-Gobernador…”.Un par de horas después cambió su versión añadiendo nuevos párrafos a su mensaje, donde confirmó su viaje la noche del 29 de diciembre a Mazatlán. Aunque el mandatario aseguró que no fue por vacaciones, sino para asistir a la toma de protesta de su homólogo en Sinaloa.“Mis vacaciones de navidad de diciembre del año pasado con mi familia, no las pasé en Mazatlán si no en Ruidoso, Nuevo México. Regresé a Juárez el 27 de diciembre y estuve hasta el 29 de diciembre, día en que firmé la publicación del Decreto de Presupuesto Estatal, aprobado por el Congreso”, expuso.Y siguió: “Esa tarde-noche viajé a Mazatlán para asistir a las distintas actividades con motivo de la toma de protesta del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo cual se acredita mediante fotografías y entrevistas reproducidas en medios de aquí y de allá, y en todo momento estuve acompañado de mi esposa Cinthia Aidee”.Sin embargo, la toma de protesta de Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, tuvo lugar el día 31de diciembre a las 11:00 horas en la sede del Congreso ubicado en Culiacán, consta en reportes periodísticos.En su mensaje Corral no dio informes sobre el viaje de retorno, pero en la bitácora del avión King air se establece que fue el 2 de enero, salió a las 8:15 horas de Mazatlán y aterrizó en Chihuahua a las 9:45 horas, de acuerdo el informe proporcionado por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.La publicación de El Diario fue calificada por Javier Corral como una difamación derivada de la política estatal en materia de contratación publicidad oficial en medios de comunicación.No es la primera vez que el gobernador acusa a El Diario de golpeteo, este señalamiento lo lanzó también en abril de este año cuando el periódico reveló – con base a datos oficiales– que en la nómina estatal cobraran familiares de funcionarios, incluidos algunos del propio Corral, y lo mismo hizo en mayo pasado, cuando reviró a la difusión del gasto realizado en las audiencias públicas, reportaje elaborado con información entregada por dependencias estatales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).‘Aviones sólo se usanen asuntos oficiales’El secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez, declaró que en esta administración la flotilla de aviones estatales ha sido utilizada de manera responsable, lo que no ocurría en el Gobierno anterior, cuando se documentaron 50 viajes en helicóptero a uno de los ranchos del exgobernador, así como 30 a El Paso, en tan sólo un año.El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a través de una cápsula informativa del noticiero oficial “Puntualizando”, aseguró que el uso de los aviones y helicópteros de Gobierno del Estado, ha sido exclusivamente para asuntos oficiales.Fuentes Vélez hizo una comparación con el gobierno de César Duarte: “Nosotros documentamos al inicio de la administración, y así lo hicimos público, que solamente al rancho del exgobernador del estado se tenían registrados en el 2015 y 2016, cincuenta vuelos, y a la ciudad de El Paso, Texas, treinta y cinco vuelos en este mimo período de dos años.“Estos destinos evidentemente no guardan relación alguna con alguna actividad de gobierno.“A diferencia de eso que sucedía antes, en esta administración se ha utilizado en gran manera las líneas comerciales para el traslado de todos los funcionarios del estado, y el uso de las aeronaves solamente cuando por necesidades de agenda o destino así lo exigen”, dijo.Por su parte el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, expuso que el gobernador utilizó el avión el 29 de diciembre para viajar a Mazatlán, donde participó en distintas actividades con motivo de la toma de protesta del actual mandatario de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppele.En la bitácora, a la que hace hoy referencia la publicación de El Diario, se omite la hora de despegue y aterrizaje, establece que el 29 de diciembre Javier Corral, su esposa, Cinthia Chavira, y el jefe de la escolta del mandatario, Juan Manuel Escamilla, abordaron la aeronave King Air 350 modelo 1997 matrícula XC-CHI con capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes, el 29 de diciembre con destino a Mazatlán, Sinaloa.En el vuelo del 2 de enero, fecha del regreso a las actividades del jefe del Ejecutivo, el horario de retorno a Chihuahua, sí se precisa. El avión arribó a la capital a las 9:45 de la mañana. (Con información de Orlando Chávez / El Diario)