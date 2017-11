Integran Consejo Municipal contra la discriminación

Organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales se reunieron ayer con miras a integrar aquí el Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación.Los distintos actores se congregaron en torno a varias mesas de trabajo donde representantes de ciertos sectores poblacionales como los indígenas, la comunidad LGBT y las mujeres trabajaron en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de este fenómeno.José Román Galindo, portavoz del comité organizador, dijo que más de 100 ONG estuvieron representadas en la jornada llevada a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Lo más interesante es que lo está desarrollando la propia población”, consideró el vocero.En un comunicado, el Gobierno local destacó que Juárez será el primer municipio del país en formalizar la creación de un consejo como éste, que no quede simplemente en el “membrete y el papel”.Para María Elena Ramos Rodríguez, directora de la organización Programa Compañeros, la creación de este órgano permitirá a las asociaciones civiles ser capaces de incidir en la formulación de políticas públicas y ser tomadas en cuenta para combatir el problema de forma integral.“Creo que este foro le dio oportunidad a organizaciones como Programa Compañeros de poner en la mira los temas de discriminación hacia las poblaciones en las que trabajamos”, comentó la activista.Algunas de las mesas de trabajo presentes giraron en torno a las personas con discapacidad, los indígenas, la población con VIH/Sida y los niños, las niñas y los adolescentes.En la actualidad no existen datos estadísticos oficiales y recientes que permitan conocer la dimensión de la discriminación en el municipio de Juárez.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levanta la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, pero esta herramienta todavía no está disponible para su consulta.La única fuente actualizada que arroja un panorama sobre el fenómeno es la última edición del informe “Así Estamos Juárez”, un documento elaborado por la asociación Plan Estratégico de Juárez que muestra que 1 de cada 10 personas encuestadas el año pasado percibieron haber sido discriminadas.

